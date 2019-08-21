ردود فعل غاضبة من ترمب بعد اتهامه لليهود بالخيانة

ندد مرشحون رئاسيون ديمقراطيون وجماعات يهودية أمريكية بتصريحات الرئيس دونالد ترمب التي اتهم فيها اليهود الأمريكيين الذين يدلون بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي "بالخيانة العظمى".

غير أن الرئيس الجمهوري تمسك بهذا الانتقاد، الأربعاء.

ما القصة؟

ترمب كان قد أشار في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي، أمس الثلاثاء، إلى النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب اللتين رفضت إسرائيل السماح لهما بالدخول تحت ضغط من ترمب.

قال: إلى أين ذهب الحزب الديمقراطي؟ إلى أي مدى ذهبوا في الدفاع عن هاتين المرأتين على حساب دولة إسرائيل.

قال: "أعتقد أن أي يهودي يصوت لصالح ديمقراطي فإن هذا يظهر جهلا تاما أو خيانة عظمى دون أن يوضح خيانة لمن أو لأي جهة".

وينظر إلى اتهام اليهود الأمريكيين بازدواج الولاء على أنه عبارة معادية للسامية مجازا.

وكانت النائبة إلهان عمر اعتذرت هذا العام عن تصريحات مشابهة.

ويهاجم ترمب النائبتين إلهان ورشيدة منذ أسابيع ويتهمهما بمعاداة إسرائيل والسامية.

وكرر ترمب، الأربعاء، هجومه عبر تويتر، متهما رشيدة بأنها تريد قطع المساعدات عن إسرائيل. كما نقل اقتباسا عن مقال لكاتب محافظ شبه ترمب "بملك إسرائيل" وقال إن الإسرائيليين "يحبونه" كثيرا.

ورفض الديمقراطيون تعليقات ترمب.

الديمقراطيون يرفضون:

قال منتقدون إن تصريحات ترمب، أمس الثلاثاء، تعكس أفكارا نمطية معادية للسامية تتهم اليهود الأمريكيين بازدواج الولاء للولايات المتحدة وإسرائيل.

قال السناتور بيرني ساندرز، الذي ينافس على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء: "رسالتي إلى ترمب: أنا يهودي وأفتخر وليس لدى مخاوف من الإدلاء بصوتي لديمقراطيين".

وصف جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الأوفر حظا لمنافسة ترمب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تصريحات ترمب بأنها "مهينة وغير مبررة" وحثه على التوقف عن بث الفرقة بين الأمريكيين.

قال المرشح الديمقراطي بيتو أورورك على تويتر "الشعب اليهودي ليس بحاجة لإثبات ولائه لك (ترمب) أو لأي شخص آخر". وأورورك هو عضو سابق في الكونغرس عن ولاية تكساس وكان قد وصف ترمب بأنه عنصري بسبب حديثه عن المهاجرين.

الجماعات اليهودية غاضبة:

تصريحات ترمب أثارت غضب كثير من الجماعات اليهودية الأمريكية.

جماعة (جيه. ستريت)، وهي جماعة ضغط يهودية أمريكية ليبرالية قالت، في بيان أمس الثلاثاء، "من الخطر والعار أن يهاجم الرئيس ترمب الأغلبية العظمى من الطائفة اليهودية الأمريكية ويصفها بالغباء والخيانة".

قالت اللجنة الأمريكية اليهودية إن تعليقات الرئيس "مثيرة للانقسام بشكل صادم".

تأييد لترمب:

اللجنة اليهودية الجمهورية وقفت إلى جانب ترمب.

قالت اللجنة "الرئيس ترمب على حق. أن تدافع عن حزب يحمى ويشجع أشخاصا يكرهونك بسبب دينك، فهذا يظهر قدرا كبيرا من خيانة النفس".

ويحظى ترمب بشعبية في إسرائيل. وأسعد الكثير من الإسرائيليين، بينما صدم قوى العالم الأخرى، عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها وانسحب من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران في عام 2015 واعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.

ويميل اليهود الأمريكيون إلى الحزب الديمقراطي. وأيد نحو 70 في المئة منهم مرشحين ديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأحدث.