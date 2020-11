ترمب يلغي زيارة للدنمارك بعد رفض كوبنهاغن بيعه جزيرة غرينلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ساعة مبكرة صباح الأربعاء، أنه أرجأ زيارته للدنمارك وسط خلاف بشأن شراء جزيرة غرينلاند بعد أن قالت رئيسة الوزراء الدنماركية إن الجزيرة ليست للبيع.

ترمب وغرينلاند

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time….

