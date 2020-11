ترمب: اليهودي الذي يصوت للحزب الديمقراطي "جاهل أو خائن"

وجهت جماعات يهودية أمريكية، انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد وصفه من يعتزم التصويت من اليهود للحزب الديمقراطي، بافتقاد المعرفة (جهلة) أو عدم الولاء منقطع النظير (خونة).

تصريحات ترمب، جاءت وسط خلافه مع النائبتين الديمقراطيتين، إلهان عمر من مينيسوتا، ورشيدة طليب من ميتشغان، المؤيدتين لمقاطعة "إسرائيل" بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية ومعاملتها للفلسطينيين.

ترمب أدلى بتصريحاته للصحفيين من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء تعليقًا على دعوات بقطع المساعدات الأمريكية لإسرائيل بعد منعها دخول نائبتين بالكونغرس

أبرز تصريحات ترمب:

انتقادات يهودية: خطاب مثير للانقسام

ترمب يستخدم اليهود لخدمة أجنداته

يهود أمريكا مع الديمقراطيين

