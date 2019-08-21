ترمب: اليهودي الذي يصوت للحزب الديمقراطي "جاهل أو خائن"

وجهت جماعات يهودية أمريكية، انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد وصفه من يعتزم التصويت من اليهود للحزب الديمقراطي، بافتقاد المعرفة (جهلة) أو عدم الولاء منقطع النظير (خونة).

تصريحات ترمب، جاءت وسط خلافه مع النائبتين الديمقراطيتين، إلهان عمر من مينيسوتا، ورشيدة طليب من ميتشغان، المؤيدتين لمقاطعة "إسرائيل" بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية ومعاملتها للفلسطينيين.

ترمب أدلى بتصريحاته للصحفيين من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء تعليقًا على دعوات بقطع المساعدات الأمريكية لإسرائيل بعد منعها دخول نائبتين بالكونغرس

أبرز تصريحات ترمب:

لا أستطيع أن أصدق حتى أننا نتحدث في هذا الأمر… عن قطع المساعدات لإسرائيل لأن شخصين يكرهان إسرائيل ويكرهان الشعب اليهودي.

أين ذهب الحزب الديمقراطي؟ أين ذهبوا كي يدافعوا عن هؤلاء الأشخاص على حساب إسرائيل؟

أعتقد أن أي شخص يهودي يصوت للديمقراطيين.. يظهر إما نقصا كاملا في المعرفة أو خيانة عظيمة.

Trump believes that any Jewish person who votes Democrat shows ‘great disloyalty’ pic.twitter.com/yKk32VhnzJ — NowThis (@nowthisnews) August 20, 2019

انتقادات يهودية: خطاب مثير للانقسام

تصريحات ترمب قوبلت بإدانة من المنظمات الأمريكية اليهودية، التي اعتبرت أن التصريحات تكرس للصور النمطية عن اليهود.

اللجنة اليهودية الأمريكية، أعربت في تصريح مكتوب، عن غضبها من تصريحات ترمب، داعية إياه لوقف الخطاب الذي يكرس التفرقة ويثير السخط حسب تعبيرها.

ديفيد هاريس الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية، قال إن تعليقات الرئيس مثيرة للخلاف بشكل مثير للصدمة وغير ملائمة من قبل من يشغل أعلى منصب منتخب.

هاريس أضاف أن تقييم ترمب لليهود الأمريكيين لمعرفتهم أو ولائهم، استنادًا إلى تفضيلهم الحزبي، غير مناسب وغير مرحب به وخطير تمامًا.

هالي سويفير، المديرة التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي في أمريكا، قالت: هذا مثال جديد على استمرار ترمب في تسليح وتسييس معاداة السامية.

سويفير: في وقت تزداد فيه الحوادث المعادية للسامية، بسبب تشجيع الرئيس للقوميين البيض المتطرفين، يقوم ترمب بتكرار العبارات المعادية للسامية.

لوغان بايروف، من منظمة "جي ستريت" اليهودية الليبرالية، قال: مهاجمة الرئيس ترمب للغالبية العظمى من اليهود الأمريكيين ووصفهم بأنهم غير أذكياء وخونة أمر خطير ومخز.

آن لويس ومارك ميلمان، من منظمة "أغلبية ديمقراطية من أجل إسرائيل"، وصفا تصريحات ترمب بأنها "واحدة من أخطر الاتهامات التي واجهها اليهود على مر السنين. وأن الاتهامات الكاذبة بالخيانة على مر القرون أدت إلى تعرض اليهود للقتل والسجن والتعذيب".

My message to Trump: I am a proud Jewish person and I have no concerns about voting Democratic. pic.twitter.com/vNEQfRnb5f — Bernie Sanders (@BernieSanders) August 21, 2019

ترمب يستخدم اليهود لخدمة أجنداته

جوناثان غرينبلات الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، قال في تغريدة على تويتر، إن اتهامات الخيانة تستخدم منذ فترة طويلة لمهاجمة اليهود.

غرينبلات دعا ترمب إلى التوقف عن استخدام "اليهود ككرة قدم سياسية"، حسب وصفه.

منتدى السياسة الإسرائيلية أكد رفضه تعليقات ترمب، التي تشير إلى الجهل والخيانة بين اليهود الأمريكيين، واصفة خطابه بالمروع.

الحاخام جونا بيسنر، مدير مركز العمل الديني لحركة الإصلاح، كتب في تغريدة على تويتر، إن الادعاء بأن اليهود غير مخلصين لممارسة حق التصويت، هو أمر غير مسؤول وخطير.

بيسنر أردف أن الحرية السياسية والدينية هي من السمات المميزة لهذه الأمة، وتحمي الناس من جميع الأديان.

يهود أمريكا مع الديمقراطيين

تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، خلص إلى أن الغالبية من اليهود الأمريكيين يصوتون للحزب الديمقراطي.

الصحيفة أشارت إلى حصول الديمقراطيين على قرابة 80% من أصوات اليهود في الانتخابات النصفية للكونغرس في العام 2018.

الصحيفة الإسرائيلية استدلت بوجود أكثر من 30 عضو كونغرس يهودي في الحزب الديمقراطي، واثنين فقط في الحزب الجمهوري.

ترمب يحظى بدعم الأحزاب اليمينية الأكثر تطرفًا في "إسرائيل"، ويسعى لإرضائهم منذ فوزه بالرئاسة، من خلال اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لـ "إسرائيل"، وسيادتها على مرتفعات الجولان، وامتناعه عن دعم خيار حل الدولتين، في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

President Trump is right, it shows a great deal of disloyalty to oneself to defend a party that protects/emboldens people that hate you for your religion. The @GOP, when rarely confronted w/anti-Semitism of elected members always acts swiftly and decisively to punish and remove. https://t.co/mEBgd84qkf — RJC (@RJC) August 20, 2019

ترمب يحاول إسكات معارضيه

وكالة أسوشيتد برس، ذكرت في تقرير سابق، أن ترمب، يسعى لاستغلال الخلافات الحزبية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة.

الوكالة أشارت إلى أن دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري من الكونغرس، كان الحجر الأساس للعلاقة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" منذ تأسيسها.

أسوشيتد برس أضافت أن ترمب يعمل على إسكات منتقديه ومعارضيه، من خلال تكراره لتهمة معاداة السامية، وعدم تأييد "إسرائيل".

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