بـ 100 دولار.. بطاقة سعودية ذكية لكل حاج الموسم المقبل

تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق مشروع "بطاقة الحج الذكية"، خلال موسم الحج المقبل، وسيتم طبع البطاقة في بلد الحاج وأنه سيحملها أثناء دخوله أراضي المملكة.

التفاصيل:

كشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن أن بطاقة الحج الذكية تتميز بتخزين معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، كما يمكن من خلالها تقديم خدمات عن إرشاد التائهين.

الوزير أضاف أن البطاقة ستُغني الحاج عن حمل جواز سفره، ويستطيع من خلالها سحب الأموال، ويدخل بها المخيم، كما ستحد من الحج غير النظامي.

نقلت صحيفة عكاظ السعودية، الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن "تكلفة البطاقة تزيد على 100 دولار للبطاقة الواحدة".

أكدت المصادر للصحيفة أن "الوزارة بدأت تطبيق مبادرة بطاقة الحج الذكية خلال موسم حج هذا العام على عدد (لم تحدده) من ضيوف الرحمن وتركزت المرحلة التجريبية للمبادرة على منشأة الجمرات (أحد المناسك)".

المصادر أضافت أن البطاقة سيبدأ تطبيقها على كافة الحجاج القادمين من خارج المملكة منذ دخولهم عبر المنافذ ليتمكنوا من استخدامها عند الدخول إلى الفندق وأثناء استخدام القطار وكافة الخدمات المتعلقة بالمناسك.

خلفيات: