بصاروخ متطور.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية جنوب صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة أمريكية في محافظة ذمار جنوب شرق العاصمة صنعاء، فيما توسعت هجمات الانفصاليين المدعومين إماراتيًا، في أبين جنوبي اليمن.

جاء ذلك في وقت اتهمت فيه منظمة حقوقية، التحالف السعودي الإماراتي بالمسؤولية عن مقتل مدنيين في هجمات بحرية عام 2018.

طائرة أمريكية ثانية

تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة الحوثي، نقل عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية مسيرة، من طراز إم كيو-9 في محافظة ذمار.

المتحدث: الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأمريكية تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبًا في مؤتمر صحفي.

القيادة المركزية للجيش الأمريكي، ذكرت في بيان علمها بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية.

القيادة أضافت أن لا معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي.

الجيش الأمريكي، أعلن في يونيو/حزيران الماضي، إسقاط طائرة أمريكية، في اليمن، من قبل الحوثيين متهمًا إيران بمساعدتهم.

https://twitter.com/almasirah/status/1163925397769265157?ref_src=twsrc%5Etfw

جرائم حرب متعمدة

منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت اليوم الأربعاء، إن عمليات بحرية للتحالف السعودي الإماراتي، أسفرت عن مقتل 47 مدنيًا يمنيًا منذ عام 2018.

المنظمة أكدت أن هجمات التحالف على الصيادين اليمنيين كانت متعمدة وترقى إلى جريمة حرب.

مصادر محلية قالت للجزيرة، إنها كشفت عن تمدد هجمات قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى معسكر قوات الشرطة العسكرية في منطقة الكود، بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

المصادر أضافت أن طائرة تابعة للتحالف السعودي الإماراتي قصفت محيط المعسكر بعد اقتحامه، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

المصادر أرجعت سقوط المعسكر لقلة إمكانيات قوات الشرطة، مقارنة بتعزيزات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

في مدينة زنجبار، قالت مصادر للجزيرة، إن قوات الأمن الخاصة تقاوم محاولات قوات المجلس الانتقالي السيطرة على المقر، رغم قلة التسليح والعدد مقارنة بالطرف الآخر.

المواجهات أسفرت عن مقتل أحد جنود الشرطة العسكرية، وإصابة آخرين، بينما أُصيب قيادي رفيع في قوات الحزام.

رفض رسمي

نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، أكد رفض استمرار تقديم الدعم الإماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي، وطالب بوقفه بشكل كامل وفوري.

الحضرمي أضاف في تغريدة عبر تويتر، أن تصعيد قوات المجلس الانتقالي، أمر غير مقبول وسيعمل على تقويض وإفشال جهود الوساطة من قبل السعودية.

يأتي التصعيد، رغم تصريحات الناطق باسم التحالف السعودي الإماراتي، التي قال فيها إن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيًا بدأت بإخلاء المواقع الحكومية التي سيطرت عليها في عدن، وإن التحالف يعمل على إكمال انسحاب هذه القوات.

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