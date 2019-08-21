السودان.. البرهان وأعضاء بمجلس السيادة يؤدون اليمين الدستورية

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني، وأعضاء بمجلس السيادة الذي تشكل حديثا في السودان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

أداء اليمين

البرهان أدى اليمين مرتديًا الزي العسكري في مراسم بالقصر الجمهوري في الخرطوم، رئيسًا للمجلس السيادي الذي سيحكم السودان خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا نحو الحكم المدني.

من ناحية أخرى، أدى أعضاء مجلس السيادة في السودان يؤدون اليمين، ظهر اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي في الخرطوم.

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن أعضاء مجلس السيادة من العسكريين والمدنيين أدوا اليمين اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي بالخرطوم.

تغيّب عن تأدية اليمين محمد حسن التعايشي دون معرفة السبب.

يحل المجلس المؤلف من 11 عضوًا محل المجلس العسكري الانتقالي الذي أدى رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسا لمجلس السيادة في وقت سابق اليوم.

من المتوقع أن يؤدي أيضًا عبد الله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزراء في السودان في وقت لاحق اليوم، اليمين رئيسًا للوزراء للفترة الانتقالية.

مجلس السيادة