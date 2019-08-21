الحكومة اليمنية تطالب هادي بوقف مشاركة الإمارات في التحالف

طالب نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي "بإيقاف الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدم من دولة الإمارات للمجلس الانتقالي، الذي قام بتمرد مسلح".

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خلال لقائه بالقائم بالأعمال الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، أشار الحضرمي إلى أن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الذي "مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين".

الحضرمي أكد أن حكومته لن تتوانى في مواجهة كل ما يمس بأمن واستقرار اليمن، وأنها ستعمل على إنهاء التمرد المسلح "الذي أقدم عليه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون".

المسؤول اليمني جدد "موقف الحكومة الواضح والصريح بشأن المشاركة في أي حوار مع المجلس الانتقالي، وأنها مستمرة في الترحيب بهذه الدعوة من الأشقاء في السعودية".

الحضرمي أكد أن "حكومته لن تشارك بالحوار إلا بعد انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة للتمرد وعودة القوات الحكومية لمواقعها وإيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء بمن فيهم الصحفيين، والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية".

الحضرمي دعا المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى إدانة هذا "التمرد" على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، لافتاً إلى أن ذلك سيقوض ليس فقط جهود التهدئة التي دعت إليها السعودية، بل يهدد أيضا الجهود الأممية لإنهاء التمرد الحوثي في اليمن.

قوات الحزام الأمني (المدعومة إماراتيا) بعد سيطرتها على عدن

حكومة هادي تسعى لاستبعاد الإمارات من التحالف

أكد وزير النقل صالح الجبواني أن الحكومة طلبت من الرئيس عبد ربه منصور هادي وقف مشاركة الإمارات في التحالف بعدما اتهمتها بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي تنصلت منه أبو ظبي.

كشف الجبواني عن طلب استبعاد الإمارات من التحالف، في تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، الأربعاء.

قال الجبواني إنه سيتم إعداد ملفات سياسية وحقوقية للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها.

أضاف أن الملفات ستشمل كل ما فعلته أبو ظبي باليمن من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد واقتطاع أجزاء من أراضيه.

قال إن المجلس الانتقالي ولد في غرفة مخابرات في أبو ظبي، وإنه أداة إماراتية مئة في المئة، على حد تعبيره.

وخلال اجتماع استثنائي عقدته أمس بالرياض، حملت الحكومة اليمنية الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب المجلس الانتقالي الساعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله، وطالبتها بوقف كل أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.

وقالت الحكومة -في بيان- إن التمرد المسلح المدعوم إماراتيا نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، ودعت السعودية لدعم خطط الشرعية من أجل إنهاء التمرد.

نفي إماراتي

الإمارات نفت اتهامات الحكومة اليمنية بدعم تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقال نائب المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة سعود الشامسي أمام مجلس الأمن "يؤسفنا سماعنا (…) عن مزاعم وادعاءات موجهة ضد بلادي حول التطورات في عدن، وهي مزاعم نرفضها رفضاً قاطعاً جملة وتفصيلا".

وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية "وام" نقلت عن الشامسي إن بلاده "وبصفتها شريكاً في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن"، معتبرا أنّه "ليس من اللائق أن تعلّق الحكومة اليمنية شمّاعة فشلها السياسي والإداري على دولة الإمارات".

الإمارات اتهمت الحكومة الشرعية في اليمن "بالعجز عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، بالإضافة إلى عدم القدرة على إدارة الانقسام بالحوار البناء والتواصل مع المكونات اليمنية كافة".

اتهامات يمنية