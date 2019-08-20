70 ألف.. البنتاغون يكشف أسباب مضاعفة القوات الأمريكية بالخليج

اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن مضاعفة واشنطن قدراتها البحرية والبرية والاستخباراتية في الخليج يعتبر بمثابة رسالة قاسية للنظام الإيراني، تحمل وجهين في الوقت نفسه.

جاء ذلك في تصريحات، الاثنين، أدلت بها المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى ريبيكا ريباريتش، لقناة "الحرة" الأمريكية.

أبرز تصريحات المتحدثة باسم البنتاغون:

الوجه الأول هو أن للقوات الأمريكية قدرة الرد القاسي والعنيف على أي محاولة تهديد من قبل القوات الإيرانية.

الثانية هو أن مهمة واشنطن في المنطقة هو الحفاظ على مصالحها ومنع التعرض للملاحة الدولية.

القوات تواصل تنفيذ عمليات مراقبة في المنطقة ورصدها عبر وسائل وإمكانات عسكرية متعددة ومن خلال سفن حربية وطائرات متخصصة في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، على امتداد الخليج مرورًا بمضيق هرمز وخليج عمان وصولًا إلى منطقة باب المندب.

البنتاغون لن يكشف عن حجم عمليات استقدام قدرات وتعزيزات الى المنطقة الخليجية في شكل متواصل وذلك لأسباب أمنية بحتة.

القوات الأمريكية تحتفظ حتى اللحظة بقدرات عسكرية وقتالية عالية لحماية مصالحنا في المنطقة، والدفاع عن الحلفاء المحليين وخصوصًا الذين لدى واشنطن معاهدات دفاع مشتركة معهم.

حجم القوات الأمريكية في المنطقة الآن يتراوح بين 65 إلى 70 ألف عنصر (دون إعطاء تفاصيل عن أماكن انتشارهم وتواجدهم).

عمّا إذا كان البنتاغون قلقا من احتمال وقوع مواجهة عسكرية مع "الحرس الثوري الإيراني"، المصنّف إرهابيًا في الولايات المتحدة، قالت: الأجهزة الأمنية تملك معلومات بأن التهديدات الإيرانية مازالت محتملة وذات خطر محدق.

البحرين تعلن مشاركتها

البحرين أعلنت، الإثنين، مشاركتها في مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الملاحة البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، كينيث ماكينزي، للعاصمة البحرينية المنامة.

الحكومة البحرينية قالت، في بيان، إن الملك حمد بن عيسى أكد لـ"ماكينزي" مشاركة بلاده "في الجهد المشترك للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية الدولية، وتأمين ممرات دولية للتجارة والطاقة في المنطقة".

العاهل البحريني أثناء استقباله كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية (بنا)

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