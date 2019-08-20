رشيدة طليب: لهذه الأسباب اتفقت مع جدتي على عدم زيارتها بالضفة

لم تتمالك رشيدة طليب، النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، دموعها وهي تروي قصة جدتها التي تعيش حاليًا في الضفة الغربية المحتلة، شارحة الأسباب التي دفعتها للعدول عن زيارتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع زميلتها النائبة إلهان عمر، وكلتاهما مسلمتان ومن أصول عربية، بعد أيام من منع "إسرائيل" دخولهما في طريقهما إلى الضفة الغربية، الأسبوع الماضي.

أسباب عدم الزيارة

اتهمت رشيدة طليب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطاعة الرئيس دونالد ترمب في تقييد تحركاتها.

كانت السلطات الإسرائيلية أعلنت الجمعة أنها سمحت لطليب بزيارة جدتها المسنة في الضفة الغربية المحتلة لدواع "إنسانية" بشرط التعهد كتابيًا بـ"احترام شروط الزيارة".

غير أن رشيدة ما لبثت أن أعلنت عدولها عن الزيارة بسبب الشروط "الجائرة" التي فرضت عليها.

رشيدة طليب أوضحت أنها غيرت رأيها بعدما تحدثت مع عائلتها، بمن فيهم جدتها التي تعيش في قرية بيت عور الفوقا قرب رام الله في الضفة المحتلة.

النائبة المولودة في ديترويت لأبوين منحدرين من الضفة الغربية، قالت: جدتي قالت لي إنني حلمها الذي أصبح حقيقة، إنني طائرها الحر.

رشيدة بصوت متهدج: لماذا يجب عليّ أن أعود وأضع نفسي في قفص وأخضع، في الوقت الذي أعاد إليها انتخابي كرامتها للمرة الأولى؟

رشيدة: من هنا، قررنا جميعًا، كأسرة واحدة، في الساعة الثالثة صباحًا، وسط البكاء، أنه لا يمكنني الذهاب طالما أنني لن أكون نائبة أمريكية حرة.

رشيدة أعربت عن "الأسف لأن يكون نتنياهو قد استوحى، على ما يبدو، من ترمب (قراره) وحتى أن يكون قد اتبع تعليمات ترمب" في حظر هذه الزيارة.

إلهان عمر: يجب أن نطالب نتنياهو بالتوقف عن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وضمان حقوق الفلسطينيين (رويترز)

إلهان عمر

النائبة إلهان عمر قالت إن "إسرائيل" عرقلت قدرتها هي وزميلتها النائبة رشيدة طليب على "القيام بمهامهما كمسؤولين منتخبين".

إلهان، النائبة من أصل صومالي، أكدت أن الزيارة كانت ستكون مماثلة لتلك التي قام بها أعضاء الكونغرس الآخرون في الماضي.

النائبة أثارت تساؤلات حول ملايين الدولارات من المساعدات الأمريكية المقدمة لـ "إسرائيل" كل عام، داعية المشرعين الآخرين لزيارة الأراضي الفلسطينية، ومعرفة الظروف الإنسانية للفلسطينيين بشكل مباشر.

إلهان عمر: يجب أن نطالب نتنياهو بالتوقف عن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وضمان الحقوق الكاملة للفلسطينيين إذا أردنا أن نقدم لهم المساعدات.

رفض زيارة النائبتين

الخميس الماضي، أعلنت تل أبيب رفض زيارة عضوتي الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية لاتهامهما "بالترويج لمقاطعة إسرائيل".

لاحقًا، أعلن وزير الأمن الداخلي أرييه أدرعي، موافقته السماح لطليب فقط، بزيارة جدتها.

أثار قرار إسرائيل منع رشيدة وإلهان، غضبًا فلسطينيًا التقى عند وصفه بـ"المعيب وغير الأخلاقي وصفعة للشعب الأمريكي".

كان ترمب حرّض إسرائيل على منع الزيارة، وقال إن تل أبيب ستظهر "ضعفًا شديدًا" في حال سماحها بدخول نائبتين أمريكيتين مسلمتين ومؤيدتين للفلسطينيين.

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