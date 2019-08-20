تفاصيل مثيرة عن خوف جنود إسرائيليين من الاشتباك مع فلسطيني

في الأول من أغسطس/آب الجاري، رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مسافة 250 مترا من حدود قطاع غزة، مسلحا فلسطينيا، بحوزته سلاح أتوماتيكي من طراز"كلاشنكوف" وقنابل.

على إثر ذلك، أرسل الجيش عددا من جنوده من وحدة "جولاني" التي تعتبر من قوات النخبة في المشاة الإسرائيلية، للتصدي له، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء.

"رفضوا الاشتراك"

تحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أظهر أن مجموعة من الجنود الذين تم إرسالهم، رفضوا الاشتراك في تبادل إطلاق النار مع المقاوم الفلسطيني.

"يديعوت أحرونوت" أوضحت أنه "عند اقتراب الوحدة من موقع المتسلل الفلسطيني، غادر قائد الفرقة السيارة العسكرية، وبدأ بتبادل إطلاق النار معه، وهو ما أسفر عن إصابته، بجراح متوسطة، وإصابة جنديَين آخرين بجروح طفيفة، خلال تبادل إطلاق النار مع الفلسطيني".

في أعقاب ذلك، تم إرسال المزيد من التعزيزات من أجل مطاردة المسلح الفلسطيني، بحسب الصحيفة.

لكن مجموعة من الجنود الذين تم إرسالهم، رفضوا الاشتراك في تبادل إطلاق النار مع الفلسطيني.

اشتباك لمدة ساعتين

الصحيفة قالت إن هؤلاء الجنود "قالوا إنهم خافوا من الإصابة بنيران صديقة، بسبب كثافة وجود الجنود في المنطقة".

استبسال المقاومة الفلسطينية سبب أزمات نفسية لعناصر لواء جولاني الإسرائيلي (رويترز)

لفتت الصحيفة إلى أن المسلح الفلسطيني، اشتبك مع القوات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمدة ساعتين قبل استشهاده.

الصحيفة أشارت إلى أنه "تم تحديد هوية المسلح الفلسطيني بأنه هاني أبو صلاح، من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

انتقام