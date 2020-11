تغريدة لابنة ترمب عن الميراث تثير جدلا في المغرب

رحبت إيفانكا ترمب، مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتشريع مغربي يمنح النساء أحقية الإرث في أراض قبلية لأول مرة، وفق وكالة المغرب الرسمية.

We applaud the Moroccan gov. for this important step towards the adoption of inheritance law amendments & look forward to supporting their full implementation.

W-GDP will continue to support women's land rights & I appreciate the strong leadership of HH Princess Lalla Joumala.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 19, 2019