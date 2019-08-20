تغريدة لابنة ترمب عن الميراث تثير جدلا في المغرب

رحبت إيفانكا ترمب، مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتشريع مغربي يمنح النساء أحقية الإرث في أراض قبلية لأول مرة، وفق وكالة المغرب الرسمية.

إيفانكا تغرد عن الميراث

كتبت إيفانكا ترمب، عبر حسابها الرسمي على تويتر "نحيي الحكومة المغربية على هذه الخطوة الهامة"، مضيفة "نتطلع إلى دعم تنفيذها الكامل".

رأت إيفانكا أن التشريع يتيح المزيد من المساواة والانفتاح على الاستثمارات لفائدة النساء على الخصوص.

تشير ترمب الابنة إلى الأراضي السلالية، وهي نوع من الأراضي بالمغرب مملوكة للقبائل ولا تستفيد النساء منها، حيث يقتصر توريثها على الذكور.

We applaud the Moroccan gov. for this important step towards the adoption of inheritance law amendments & look forward to supporting their full implementation.

W-GDP will continue to support women's land rights & I appreciate the strong leadership of HH Princess Lalla Joumala. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 19, 2019

جدل

أثارت تغريدة إيفانكا ترمب ردود فعل متباينة في الأوساط المغربية، بين معترض على مصدر الخبر وبين معترض على الموضوع نفسه، في الوقت الذي يشكل موضوع الإرث جدلاً كبيراً داخل المجتمع المغربي.

القيادي بجماعة العدل والاحسان المغربية (كبرى الجماعات الإسلامية في البلاد) عمر أحرشان، قال في تدوينة له، "أخبار المغرب نعرفها من الخارج.. وهذا يطرح مشكل التواصل ووضع الاعتبار للمغاربة".

أحرشان أضاف "هذه طبعا ليست شخصا عاديا ويلزم الحكومة توضيحا عاجلا.. أو السكوت".

الإعلامي والناشط الحقوقي حفيظ زرزان قال: "ابنة ترامب عارفة البلد أحسن من الصحافيين.. وجايبة الخبار بتعديلات في الإرث.. الحكومة ما فراسهاش، عطلة!".

يحيى شوطى، مستشار رئيس الحكومة المغربية قال: "للأسف، أضحى الناس لقمة سائغة للشائعات وتلفق الأخبار دون أدنى إعمال الدرجة الصفر من التأكد"، موضحاً أن "هذا الخبر انتشر الأمس، والبعض لم يكتف بنشره بل صار يستنتج ويسب الحكومة و..و..و.. دون تثبت".

شوطى أضاف في منشور له على موقع "فيسبوك": «اليوم، الحقيقة هي أن (إيفانكا ترامب) المستشارة الخاصة للرئيس الأمريكي، قصدت من كلامها ورش الأراضي السلالية التي نجحت هذه الحكومة في حفظ حقوق النساء بعد مرور قرن على صدور النص الأول المنظم لها"، وأضاف: "قليلاً من التريث وراه السرعة تقتل".

https://twitter.com/Assifan15/status/1163802716247867392?ref_src=twsrc%5Etfw

ناشط آخر قال منتقدا "الشيخة العلامة تفتي في موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في المغرب، متجاوزة بذلك المؤسسات المغربية الرسمية المعنية، كالمجلس العلمي الأعلى، والرابطة المحمدية للعلماء، ومجلس الافتاء وكل الهيئات والشخصيات المكلفة بإبداء الراي".

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