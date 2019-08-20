الكشف عن صفقة تعاون استخباراتي ضخمة بين إسرائيل والإمارات

قال تحقيق مطول، نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن دولة الإمارات العربية، أبرمت صفقة ضخمة مع إسرائيل، بحيث تزودها الأخيرة بقدرات استخباراتية متقدمة، تشمل طائرتي تجسس حديثة.

تل أبيب ستزود أبو ظبي بقدرات استخباراتية:

قال تحقيق لصحيفة هآرتس، الثلاثاء، بناء على تسريبات للاتحاد الدولي للصحافة وصحيفة ألمانية، إن هذا الصفقة بدأت تتبلور قبل عقد من الزمان، برعاية رجل أعمال إسرائيلي يدعى "ماتي كوتشافي".

تسريب الاتحاد الدولي للصحافة وصحيفة سوديتش تسايتونغ الألمانية، يكشف أن رجل الأعمال ماتي كوتشافي والذي يدير شركة سويسرية، كان عراب صفقة تناهز قيمتها 3 مليارات دولار، لتزويد الإمارات بطائرات تجسس متطورة لجمع المعلومات، وأحد أهدافها إيران.

لم تصدر أي تقارير إسرائيلية رسمية، تؤكد ضلوع تل أبيب في هذه الصفقة.

نوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ذلك يؤكد تقارير الصحفية الأمريكية التي صدرت خلال الأيام الأخيرة، والتي تشير إلى وجود "تعاون أمني بين إسرائيل والإمارات، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية علنية بين البلدين".

الصحيفة قالت إن عدم وجود علاقة دبلوماسية علنية، لا يمنع من وجود مصالح مشتركة تشمل العلاقات التجارية والعسكرية، والهدف واحد هو "العدو إيران".

وفقًا للصحيفة، فإن الصفقة بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار، جزء منها مدفوعة نقدًا.

حسب هآرتس، فقد تضمنت الصفقة، طائرتي تجسس، تسلمت الإمارات إحداهما قبل قرابة عام، على أنّ تسلم إسرائيل الأخرى خلال العام المقبل.

الصحيفة قالت إن الطائرة التي تسلمتها الإمارات، بدأت بالفعل القيام بطلعات جوية من قاعدة الظفرة الجوية، وجمعِ معلومات لساعات في المجال الجوي فوق الخليج العربي تمهيدًا لتسليمها رسميًا لجيش الإمارات".

أما الطائرة الثانية فهي لا تزال قيد التطوير في بريطانيا، وتقوم برحلات تجريبية شرقي لندن، كما قالت "هآرتس".

الصحيفة قالت إن تسليم الطائرتين؛ سيجعل قدرات الجيش الإماراتي الاستخبارية "متقدمة للغاية"، مضيفة: " هذه الطائرات قادرة على التشويش على أجهزة الاتصال، وكشف خرائط الأنظمة الالكترونية لإيران، بما في ذلك أنظمة الرادار والدفاع الجوي التي تحمي المنشآت النووية".

الطائرات ستكون قادرة على تحديد مواقعَ عسكرية بدقة ورسم خرائط متكاملة لها، ولمجمل أنظمة الرادارات والدفاع الجوي والمنشآت العسكرية، ليس لإيران فقط وإنما لكل دول المنطقة بما فيها السعودية حليفة أبو ظبي.

يتوقع حسب الصحيفة أن يكون التسليم النهائي للطائرات للقوات المسلحة لدولة الإمارات وفقا للعقد، العام المقبل.

بحسب التحقيق، فإن الذي كشف هذه الصفقة بين إسرائيل والإمارات، هو تورط اسم رجل الأعمال كوتشافي في وثيقة سرية سربت من مكتب محاماة في سويسرا، وقد وصلت إلى صحيفة ألمانية والاتحاد الدولي للمحققين الدوليين.

قالت الصحيفة: "إذا كانت القضية الفلسطينية في الماضي، جعلت من الصعب تطوير هذه العلاقات، فقد أصبحت الآن موجودة، ولم تعد القضية الفلسطينية بين أولويات دول الخليج".

رفض كوتشافي التعقيب على الموضوع، بحسب "هآرتس".

الصفقة وبحسب مصادر إسرائيلية تُعد إحدى ثمار علاقات عميقة بين أبوظبي وتل أبيب، ظلت طي الكتمان لسنوات، رغم عدم وجود روابط دبلوماسية مباشرة، إلا أنها شكلت مجالا لعلاقات أوسع، بالخروج إلى فضاء التعاون الاستخباراتي والعسكري بعد التجاري غيرِ الخفي. ولهذا ما يبرره كما تقول صحيفة هآرتس، فالعدو أصبح مشتركا وهو إيران.

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