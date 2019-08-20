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سياسة|السودان

السودان.. قوى التغيير تتوافق على مرشحيها للمجلس السيادي

احتفالات في السودان بتوقيع الإعلان الدستوري
احتفالات في السودان بتوقيع الإعلان الدستوري
20/8/2019

توافقت "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي بالسودان، اليوم الثلاثاء، على قائمة مرشحيها النهائية لمجلس السيادة الذي يتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوى التغيير توافقت على القائمة بعد خلافات على بعض المرشحين، كما توافقت مع المجلس العسكري على العضو الحادي عشر في المجلس السيادي، وهي المستشارة رجاء عيسى عبد المسيح.

المرشحون الخمسة
  • عقب اجتماع للقوى استمر ساعات في مقر حزب "الأمة القومي" بالخرطوم، تم الإعلان عن المرشحين الخمسة وهم:
  1. حسن شيح إدريس، عن تجمع المهنيين.
  2. عائشة موسى، عن كتلة مبادرة التجمع الوطني.
  3. محمد الفكي سليمان، عن التجمع الاتحادي.
  4.  صديق تاور، عن كتلة الإجماع الوطني.
  5. محمد حسن التعايشي، عن كتلة نداء السودان.
  • هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية تضم ثلاثة مجالس هي: مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، ومجلس السيادة.
  • المجلس السيادي يتألف من 11 عضوًا، 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
  • مجلس السيادة سيترأسه عسكري للأشهر الـ 21 الأولى، بينما سيحكمه مدني لفترة الـ 18 شهرا المتبقية.
الوثيقة الدستورية
  • كان المجلس العسكري قد قرر إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس وتشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة، بناء على طلب قوى الحرية والتغيير.
  • من المقرر حل المجلس العسكري عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.
  • السبت الماضي، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بصورة نهائية على وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
  • السودانيون يأملون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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