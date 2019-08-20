السودان.. قوى التغيير تتوافق على مرشحيها للمجلس السيادي

توافقت "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي بالسودان، اليوم الثلاثاء، على قائمة مرشحيها النهائية لمجلس السيادة الذي يتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوى التغيير توافقت على القائمة بعد خلافات على بعض المرشحين، كما توافقت مع المجلس العسكري على العضو الحادي عشر في المجلس السيادي، وهي المستشارة رجاء عيسى عبد المسيح.

المرشحون الخمسة

عقب اجتماع للقوى استمر ساعات في مقر حزب "الأمة القومي" بالخرطوم، تم الإعلان عن المرشحين الخمسة وهم:

حسن شيح إدريس، عن تجمع المهنيين. عائشة موسى، عن كتلة مبادرة التجمع الوطني. محمد الفكي سليمان، عن التجمع الاتحادي. صديق تاور، عن كتلة الإجماع الوطني. محمد حسن التعايشي، عن كتلة نداء السودان.

هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية تضم ثلاثة مجالس هي: مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، ومجلس السيادة.

المجلس السيادي يتألف من 11 عضوًا، 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

مجلس السيادة سيترأسه عسكري للأشهر الـ 21 الأولى، بينما سيحكمه مدني لفترة الـ 18 شهرا المتبقية.

الوثيقة الدستورية