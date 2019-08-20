السودان: إعلان تشكيل المجلس السيادي برئاسة البرهان

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، مرسوما بتعيين أعضاء مجلس السيادة، برئاسته.

التفاصيل:

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي>

قال الكباشي، إن البرهان سيؤدي القسم رئيسا للمجلس السيادي، في الحادية عشر من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

أضاف أن أعضاء مجلس السيادة سيؤدون اليمين الدستوري من صباح الأربعاء.

أشار إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيتم تعيينه الأربعاء ويؤدي القسم في نفس اليوم. وهو خبير اقتصادي سابق في الأمم المتحدة ومقيم في أديس أبابا.

المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي قال إن "مرسوماً دستورياً صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً وبرئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم أمام رئيس القضاء".

أعضاء المجلس السيادي:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان/ رئيساً الفريق أول محمد حمدان دقلو/ عضواً. الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم/ عضواً. الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا/ عضواً. اللواء الركن مهندس/ إبراهيم جابر كريم/ عضواً. الأستاذ/ حسن محمد إدريس قاضي/ عضواً. د. الصديق تاور كافي/ عضواً. الأستاذ / محمد الفكي سليمان/ عضواً. الأستاذ/ محمد حسن عثمان التعايشي/ عضواً. الأستاذة/ عائشة موسى سعيد/ عضواً. الأستاذة/ رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح/ عضواً.

تأجيل

كان من المقرر إعلان تشكيل مجلس السيادة، الأحد الماضي، لكن المجلس العسكري قرر إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس وتشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة، بناء على طلب قوى الحرية والتغيير.

في وقت مبكر من الثلاثاء أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير توافقها على قائمة مرشحيها النهائية لمجلس السيادة وهم:

حسن شيخ إدريس، عن تجمع المهنيين. عائشة موسى، عن كتلة مبادرة التجمع الوطني. محمد الفكي سليمان، عن التجمع الاتحادي. صديق تاور، عن كتلة الإجماع الوطني. محمد حسن التعايشي، عن كتلة نداء السودان.