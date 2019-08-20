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سياسة|السعودية

السعودية تبدأ تطبيق تعديلات تنهي القيود على سفر المرأة

امرأة سعودية تغادر مطار الملك فهد الدولي في الدمام يوم 5 أغسطس/ آب 2019
امرأة سعودية تغادر مطار الملك فهد الدولي في الدمام يوم 5 أغسطس/ آب 2019
20/8/2019

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، أن المملكة بدأت تطبيق تعديلات بشأن السماح للنساء البالغات بالسفر دون إذن ومنحهن مزيدا من السيطرة على شؤون الأسرة، بعد سلسلة مراسيم ملكية.

السماح للنساء البالغات بالسفر دون إذن
  • تنص التعديلات على أن جواز السفر السعودي يصدر لأي مواطن يتقدم بطلب لاستخراجه وأن أي شخص يتجاوز عمره 21 عاما يمكنه السفر دون إذن.
  • منحت التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق واستخراج الوثائق الأسرية الرسمية وأهلية الوصاية على الأطفال القصر.
  • ألغت التعديلات نصا قانونيا بأن يكون "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها"، كما كان معمول به سابقًا.
  • نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله "باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم".
  • ذكرت صحيفة سعودية أن أكثر من ألف امرأة في المنطقة الشرقية غادرن السعودية أمس الاثنين دون إذن من أولياء أمورهن فيما بدا أنه تطبيق مبكر للقواعد الجديدة.
خلفيات:
  • تأتي هذه التعديلات لتغيير شروط الولاية بعد عمليات تدقيق دولي؛ وانتقادات حقوقية إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء، اعتراضا على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن "مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية وتتيح الإساءة إليهن" وفق جماعات حقوقية.
  • قلصت السلطات تدريجيا هذه القيود خلال السنوات القليلة الماضية، وكان من بين الإجراءات إلغاء الحظر على قيادة المرأة للسيارات العام الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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