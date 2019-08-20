البث الحي
سياسة|مصر

الداخلية المصرية تقتل 11 شخصا في سيناء

قوات أمن مصرية في أحد شوارع العريش عاصمة محافظة شمال سيناء
قوات أمن مصرية في أحد شوارع العريش عاصمة محافظة شمال سيناء
20/8/2019

قالت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء، إن قوات الأمن قتلت 11 ممن وصفتهم بـ"العناصر الإرهابية" في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة أحد المخابئ في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

التفاصيل:
  • الوزارة أضافت في بيان أن المشتبه بهم اتخذوا "من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لهم ومُرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية" وأن القوات عثرت على أسلحة ومتفجرات في الموقع.
  • البيان استدرك: "حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها ما دفع القوات للتعامل معهم".
  • ذكرت الوزارة أن المشتبه بهم قُتلوا في تبادل إطلاق النار دون توضيح هوياتهم أو ما إذا كان قد سقط قتلى أو مصابون بين قوات الأمن.

خلفيات:
  • العريش هي إحدى مدن محافظة شمال سيناء، التي تشهد في السنوات الأخيرة مواجهات أمنية بين مسلحين والداخلية، أسفر عنها مئات القتلى والجرحى من الطرفين وفق بيانات رسمية سابقة.
  • وجد تحقيق أجرته وكالة "رويترز" في أبريل/ نيسان أن قوات الأمن المصرية قتلت المئات من المشتبه بأنهم "متشددون" خلال ما وصفتها وزارة الداخلية بوقائع تبادل لإطلاق النيران، لكن أقارب القتلى قالوا إنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
  • تتهم منظمات لحقوق الإنسان مصر بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية في إطار حملة القمع.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما