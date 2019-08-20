الداخلية المصرية تقتل 11 شخصا في سيناء

قالت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء، إن قوات الأمن قتلت 11 ممن وصفتهم بـ"العناصر الإرهابية" في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة أحد المخابئ في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

التفاصيل:

الوزارة أضافت في بيان أن المشتبه بهم اتخذوا "من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لهم ومُرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية" وأن القوات عثرت على أسلحة ومتفجرات في الموقع.

البيان استدرك: "حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها ما دفع القوات للتعامل معهم".

ذكرت الوزارة أن المشتبه بهم قُتلوا في تبادل إطلاق النار دون توضيح هوياتهم أو ما إذا كان قد سقط قتلى أو مصابون بين قوات الأمن.

خلفيات: