أمريكا تحذر اليونان وجميع موانئ "المتوسط" من مساعدة الناقلة الإيرانية

حذرت واشنطن من تقديم المساعدة لناقلة النفط الإيرانية المتوقع أن تتجه نحو اليونان قادمة من منطقة جبل طارق (تابع للتاج البريطاني) التي احتجزتها بشبهة انتهاك عقوبات الاتحاد الأوربي.

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وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة أوضحت "موقفها القوي" للحكومة اليونانية بشأن ناقلة النفط الإيرانية التي أبحرت أمس الإثنين من جبل طارق باتجاه موانئها.

المسؤول الأمريكي: أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد ينظر لها على أنها دعم لمنظمة تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية.

المسؤول: الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري عن طريق نقل النفط إلى سوريا.

المسؤول: واشنطن عبرت عن "موقفها القوي" إلى اليونان، وكذلك لجميع الموانئ في البحر المتوسط بشأن تقديم تسهيلات للناقلة.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال أمس لشبكة فوكس نيوز: السماح لناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق بالمغادرة أمر مؤسف.

بومبيو: إيران إذا نجحت في جني الأرباح من شحنة ناقلة النفط، فإن الحرس الثوري سيحصل على المزيد من الأموال والثروة والموارد لمواصلة حملته الإرهابية.

ناقلة النفط "غريس1″، التي تغير اسمها إلى "أدريان داريا1″، غادرت مرفأ قبالة جبل طارق في وقت متأخر يوم الأحد.

أظهرت بيانات تتبع سفن من شركة رفينيتيف الإثنين أن الناقلة تتجه إلى كالاماتا في اليونان، ومن المقرر أن تصل إلى هناك الأحد المقبل.

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