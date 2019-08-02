واشنطن تنسحب من معاهدة تاريخية للأسلحة النووية مع روسيا

انسحبت الولايات المتحدة رسميا، الجمعة، من معاهدة مهمة للصواريخ النووية كانت أبرمتها مع روسيا عام 1987، وقالت إن موسكو تنتهك المعاهدة ولا تنوي الالتزام بها.

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مسؤولون بالإدارة الأمريكية قالوا للصحفيين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخذ قرارا بإنهاء التزام الولايات المتحدة بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي أبرمت عام 1987.

تحظر المعاهدة على الجانبين وضع صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى تطلق من البر في أوربا.

جاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن روسيا فشلت بالالتزام الكامل بالمعاهدة من خلال عدم قبولها تدمير أنظمتها الصاروخية التي لا تتطابق معها مثل صواريخ الأرض ذات المدى المتوسط.

واشنطن، كانت أشارت قبل ستة أشهر إلى عزمها الانسحاب من المعاهدة إذا لم تتحرك روسيا للالتزام بها.

الرئيس الأمريكي كان قد أعرب الخميس عن أمله بالتوصل إلى اتفاقية جديدة لتحل مكان المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

مطلع فبراير/ شباط الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، انسحاب بلاده من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، متهما روسيا بانتهاكها، وهو ما نفته موسكو.

في 1987 وقع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، معاهدة يلتزم بموجبها البلدان بعدم اختبار أو نشر صواريخ تطلق من البر بمدى يراوح بين 500 و5500 كم.

الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان (يمين) والسوفيتي ميخائيل غورباتشوف وقعا المعاهدة (رويترز)

روسيا ترد بالمثل..

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الجمعة، أن معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة قد انتهت اليوم بمبادرة من واشنطن نفسها.

البيان، قال "في 2 من أغسطس/ آب 2019.. وبمبادرة من الجانب الأمريكي، تم إنهاء المعاهدة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية حول حظر صواريخها المتوسطة وقصيرة المدى، الموقعة في واشنطن في 8 ديسمبر/كانون أول 1987".

حلف الأطلسي: مستعدون لرد محسوب

من ناحية أخرى قال حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة إنه اتفق على سبل لردع روسيا عن إطلاق صواريخ جديدة متوسطة المدى قادرة على تنفيذ ضربة نووية في أوربا، مضيفا أن رده سيكون محسوبا ولن يشمل سوى الأسلحة التقليدية.

الشركاء في حلف الأطلسي، قالوا إن روسيا تتحمل المسؤولية كاملة عن انهيار المعاهدة التي أبقت الأسلحة النووية خارج أوربا.

يقول الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة إن روسيا انتهكت شروط معاهدة عام 1987. التي تحظر الصواريخ المتوسطة المدى التي تطلق من البر في أوروبا، وطورت صاروخا يملك قدرات نووية معروف باسم (إس.إس.سي-8) وتنفي روسيا كل هذه الاتهامات.

الأمين العام لحلف الناتو- ينس ستولتنبرغ / بروكسل- 2 أغسطس/ آب