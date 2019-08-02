خطط بالكونغرس لوقف مبيعات السلاح وفرض عقوبات على السعودية

أكد نواب في الكونغرس الأمريكي، استمرار جهودهم الرامية لوقف مبيعات السلاح للسعودية وفرض عقوبات عليها، عقب انتهاء عطلة الكونغرس التي تبدأ الشهر الحالي.

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قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام "سأستمر في المحاولة" وذلك بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ في إبطال حق النقض الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد قرارات استهدفت وقف بيع ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات.

الكونغرس الأمريكي عقد آخر اجتماعاته قبل عطلة أغسطس/ آب من دون أن يسن تشريعا يفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

توجد تشريعات أخرى عديدة، منها 18 مشروع قرار لوقف مبيعات السلاح، تأخذ مسارها بمجلسي الشيوخ والنواب في ظل تمسك بعض النواب بالأمل في إمكانية دفع ترمب إلى اتخاذ تحرك أقوى ضد الرياض.

المعارضون لصلات ترمب الوثيقة بالسعودية، يرغبون أن يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يرتبط بتحديد سياسات وزارة الدفاع، بنودا توقف مبيعات السلاح للسعودية. إضافة إلى الحد من قدرة الرئيس الأمريكي على إعلان حالات (طوارئ) يتفادى بها مراجعة الكونغرس للصفقات الدفاعية الأجنبية.

سيبدأ أعضاء من لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب في التفاوض على نسخة نهائية لقانون تفويض الدفاع يأملون أن تحظى بموافقة الكونغرس ويوقع عليها الرئيس لتصبح قانونا في وقت لاحق من العام الجاري.

تلك الجهود تهدف للضغط على السعودية لتحسين سجلها لحقوق الإنسان وبذل المزيد لتفادي سقوط مدنيين في حربها التي تخوضها في اليمن.

حرب اليمن ومقتل خاشقجي

تدخل التحالف السعودي الإماراتي في الحرب باليمن عام 2015.. ومنذ ذلك الوقت شهدت الحرب هناك تصاعدا وانتهاكات بسبب سقوط قتلى من المدنيين والأطفال جراء العمليات العسكرية للتحالف.

أثارت زيادة الخسائر وسط المدنيين وتفاقم سوء الحالة الإنسانية وانتشار الأمراض في اليمن، انتقادات من منظمات دولية وأممية.

في مارس/آذار 2018، انتقدت منظمة العفو الدولية الدول الغربية لتزويد السعودية وحلفائها بالأسلحة، واتهمت الرياض وحليفاتها بأنها في معرض ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في اليمن.

في نهاية أغسطس/آب الماضي، خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن كافة الأطراف المتحاربة ارتكبت على الأغلب "جرائم حرب".

ما زاد الأمور تعقيدا في المشهد السعودي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، على يد حكومة بلاده، الأمر الذي أثار جدلا حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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