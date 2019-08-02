باحث أمريكي: واشنطن تستعد للخروج وإيران أصبحت تملك الخليج

قال الباحث الأمريكي ستيفن كوك في مقال له بمجلة فورين بوليسي الأمريكية إن إيران أصبحت تملك الخليج العربي الآن بعدما أحجمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرد على تحركات إيران.

أبرز ما جاء في مقال ستيفن كوك، الخبير في دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية:

كان من الحقائق الراسخة منذ فترة طويلة في أروقة السياسة الخارجية الأمريكية أنه في حالة قيام أية دولة بتعطيل المرور في مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيستخدمون القوة الهائلة المتاحة لهم للدفاع عن حرية الملاحة، لكن هذا لم يحدث.

استثمرت الولايات المتحدة الكثير من المال في الشرق الأوسط على مدى عقود عديدة لأهداف مهمة لا سيما حماية الخطوط البحرية.

لكن يبدو أن الرئيس ترمب لا يعتقد أن هذا يشكل مصلحة أمريكية جوهرية.

بعد كل ما أنفقته الولايات المتحدة لحماية مصالحها في المنطقة دعا ترمب الدول التي تحصل على نفطها عبر مضيق هرمز، مثل الصين واليابان، إلى حماية سفنها.

تصريحات ترمب مؤشر على تطور في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو أن الولايات المتحدة تستعد لمغادرة الخليج العربي.

ليس شرطا أن يحدث هذا خلال العام الجاري أو العام المقبل، ولكن لا شك أن الولايات المتحدة في طريقها للخروج من الخليج.

أفضل دليل على رحيل الولايات المتحدة القادم من المنطقة هو تقاعس واشنطن عن مواجهة استفزازات إيران.

غالبًا ما يرد المسؤولون والمحللون على هذا الأمر بالإشارة إلى عدد الأفراد والطائرات والسفن التي تحتفظ بها الولايات المتحدة في الخليج وحوله، لكن القادة في دول الخليج أصبحوا يدركون ما يجري.

يشعر زعماء المنطقة منذ فترة بالقلق حيال التزام الولايات المتحدة بأمنهم.

دفع ذلك عددا من دول الخليج إلى عقد مبادرات مع الصين وروسيا وإيران وتركيا، تحسبا لرحيل الولايات من الخليج.

من أمثلة هذا الاجتماع الذي عقد بين مسؤولين إماراتيين وإيرانيين لأول مرة منذ ست سنوات لمناقشة الأمن البحري في الخليج.

رغم إصرار الجانبين على أن الاجتماع كان روتينيا ومنخفض المستوى فلا شك في أن التقاعس الأمريكي عن التحرك هو الذي دفع المسؤولين في أبو ظبي إلى إعادة التفكير في كيفية التعامل مع التحدي الإيراني.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) والمرشد الإيراني علي خامنئي

إذا كنا سنصدق السياسة الرسمية للولايات المتحدة وحلفائها فقد كان من المفترض أن يواجه التهديد الإيراني لحرية الملاحة في الخليج وحوله برد قاس، لكن هذا لم يحدث.

عندما سيطرت إيران على سفينة بريطانية الشهر الماضي تعهد وزير الخارجية البريطاني آنذاك بأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" على إيران، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الحكومة البريطانية "لا تفكر في الخيارات العسكرية".

منذ حدث ذلك وضعت الولايات المتحدة خطة لضمان الأمن في الخليج، ولكن يبدو أنها خطة لبلد يوشك على مغادرة المنطقة ويفضل ألا يتورط فيها.

ترمب أوضح من جانبه بالقول والفعل أن الولايات المتحدة في طريقها للخروج من المنطقة.

هذا جعل قادة الحرس الثوري الإيراني يفهمون أنه بإمكانهم فعل أي شيء يريدونه في الخليج العربي من دون خوف من رد فعل انتقامي.

صحيح أن إدارة ترمب أرسلت نحو 1500 جندي إلى الخليج وأرسلت طائرات حربية إضافية إلى قواعد عسكرية في المنطقة، لكنها لم تثبت أن هذا يشكل رادعا لإيران.

يبدو أن الرئيس ترمب لا يميل إلى استخدام القوة الأمريكية، فقد ألغى ضربة كانت موجهة لإيران ردا على قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.

برر ترمب قراره بأنه لم يكن يرغب في مقتل نحو 150 شخص في الضربة الأمريكية، وفقا لتقديرات مستشاريه.

هذا أمر جيد لكن من الصعب تصديق أنه لم يكن هناك حل وسط بين قتل الكثير من الإيرانيين وبين عدم الرد.

حظي ترمب باستحسان مؤقت لممارسته ضبط النفس لكن إلغاء المهمة كان ذريعة لعدم فعل أي شيء.

الخلاصة: