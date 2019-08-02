انتكاسة جديدة لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا جنوبي اليمن

قُتل 17 جنديا على الأقل وأُصيب أكثر من 10 آخرين، في هجوم لتنظيم القاعدة استهدف معسكرا لقوات "الحزام الأمني" في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من سقوط العشرات من القتلى والجرحى من قوات الحزام الأمني في محافظة عدن جراء هجومين على مركز للشرطة ومعسكر الجلاء بالمحافظة.

التفاصيل

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شن مسلحو "أنصار الشريعة" الفرع المحلي لـ"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، هجوما على معسكر ونقاط عسكرية لقوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات في منطقة الخيالة بمديرية المحفد في أبين، وانتهى بسيطرة عناصر التنظيم على مقر المعسكر والنقاط العسكرية في المديرية.

مصدر أمني قال لوكالة الأناضول إن عددا من عناصر تنظيم أنصار الشريعة قُتلوا في المعارك التي أعقبت الهجوم، وأن بعض جثث القتلى جرى سحبها من المواقع.

شهود عيان أفادوا بأن قوات الحزام الأمني بمساندة قوات النخبة الشبوانية التي تدعمها الإمارات ومقاتلات التحالف العربي، استعادت السيطرة على المعسكر بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من قوات الحزام الأمني وإصابة تسعة آخرين.

بحسب شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، فقد استمر سيطرة عناصر القاعدة على المعسكر لأربع ساعات، وأن تلك العناصر تمكنت من نهب معدات عسكرية من داخل المعسكر.

تنتشر عناصر من تنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة أبين، على الرغم من إعلان قوات الحزام الأمني "تطهير المحافظة من تلك العناصر" بعد عمليات عسكرية نفذتها مؤخراً.

هجمات عدن