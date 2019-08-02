السودان: اعتقال 9 من الدعم السريع بتهمة قتل المحتجين في الأبيض

قال المتحدث باسم المجلس العسكري بالسودان اليوم الجمعة إنه جرى فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يخص قتل المحتجين في مدينتي أم درمان والأبيض.

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أوضح المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين الكباشي أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التي وقعت يوم الإثنين بالأبيض عاصمة الولاية.

لقي ثمانية محتجين مصرعهم بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون برصاص قناصة يوم الإثنين في مدينة الأبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد خروجهم في مسيرة احتجاجية لطلبة الثانويات.

أشار المتحدث باسم المجلس العسكري، إلى أن عناصر تابعة لأجهزة عسكرية متورطون فيما حدث في مدينة الأبيض.

قوى التغيير: أخبار "سارة"

أعلنت قوى الحرية والتغيير، اليوم الجمعة، عن أخبار "سارة" بشأن التفاوض حول الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري، ستعلن السبت.

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، صباح اليوم، عقب نهاية جلسة تفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، إن جولة التفاوض كانت مثمرة ومميزة.

أوضح الأمين، أنه تم في الجلسة التي استمرت أكثر من 12 ساعة، نقاش مستفيض وهناك اتفاق حول معظم النقاط بين الطرفين، وقال " غدا ستسمعون أخبارا سارة إن شاء الله".

أشار إلى أن الاجتماع بحث كذلك سلسلة الحوادث التي أدت إلى سقوط قتلى في الأبيض وأم درمان، موضحا أن المجلس العسكري اتخذ خطوات وهي بداية صحيحة حتى لا يتعرض أي أحد للقتل.

من جانبه ندد الوسيط الأفريقي، محمد حسن لبات، عقب الاجتماع، بسقوط أبرياء عزل خلال الأيام الماضية. وأشاد بالإجراءات العملية التي اتخذها العسكري، وقال إنه على الطرفين أن يبذلا الجهد لعدم تكرارها.

أعلن لبات أن المفاوضات ستستمر اليوم لإكمال التفاوض حول الوثيقة الدستورية- الإعلان الدستوري- وأضاف" قطعنا أشواطا كبيرة حول الوثيقة الدستورية وتقرر أن نجتمع مساء السبت.

4 قتلى و13 إصابة بمليونية (القصاص والعدالة) بأم درمان ‎

أعلنت لجنة أطباء السودان، الجمعة، أن عدد الإصابات في مليونية القصاص والعدالة أمس الخميس، بلغت 13 إصابة، بمدينة أم درمان غربي العاصمة.

أوضح بيان للجنة المنضوية تحت المعارضة، أن الإصابات جاءت نتيجة تعرض 6 متظاهرين لرصاص مطاطي في أنحاء متفرقة من الجسم، وواحد بطلق ناري في الرأس، و3 بعبوة غاز مسيل للدموع، و3 إصابات أخرى.

أشارت اللجنة إلى أنه تم التعرف "على شهيد واحد من 4 من القتلى وهو (عرفات إسحق هارون) وفي انتظار التعرف على هوية الآخرين.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الخميس عن مقتل 4 متظاهرين، وإصابة آخرين، في إطلاق رصاص حي بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

تظاهر مئات آلاف السودانيين، الخميس، في الخرطوم وعدد من مدن البلاد، في إطار مسيرات القصاص العادل، تنديدا بمقتل محتجين سلميين بمدينة الأبيض وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.