السعودية تخفف قيود الولاية على المرأة

أقرت السعودية، رسميًا، تعديلات واسعة لتخفيف قيود الولاية على المرأة، شملت حق السفر والمساواة في العمل.
جاء ذلك ضمن مراسيم ملكية نشرتها الجريدة الرسمية للبلاد "أم القرى"، بشأن تعديلات في قوانين نظام وثائق السفر، والأحوال المدنية، ونظام العمل، والتأمينات الاجتماعية.
وثائق السفر
- منحت التعديلات المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وليس كما كان معمولا به في السابق.
- حتى إقرار تلك التعديلات، كانت النساء من أي عمر، والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا في السعودية، يحتاجون إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.
نظام الأحوال المدنية
- ألغت التعديلات نصًا قانونيًا بأن يكون "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها"، كما كان معمولاً به سابقًا.
- أدرجت التعديلات مصطلحًا قانونيًا للمرأة يمكنها من خلاله أن تصبح "رب أسرة"، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على الرجال أو النساء اللاتي توفي أزواجهن.
- تمنح التعديلات المرأة للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصّر.
نظام العمل
- أضافت التعديلات إلى تعريف العامل عبارة "ذكرًا أو أنثى"، بعد أن كان غير محدد النوع.
- شملت التعديلات الحق في العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن.
- بالنسبة لسن التقاعد، ساوت التعديلات بين المرأة والرجل (يعادل 58 سنة ميلادية)، بعد أن كانت محددة بـ 60 هجرية بالنسبة للرجال و55 هجرية للسيدات.
تدقيق دولي
- تأتي هذه التعديلات لتغيير شروط الولاية بعد عمليات تدقيق دولي؛ وانتقادات حقوقية إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء، اعتراضًا على قوانين المملكة.
- تقول جماعات حقوقية إن قوانين الولاية تحول النساء إلى "مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية وتتيح الإساءة إليهن".
- أثار مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا العام الماضي غضبا عالميا كما لاقت المملكة انتقادات واسعة لاحتجاز نحو 12 ناشطة وما تردد عن تعرضهن للتعذيب.
- جاءت السعودية في المركز 141 بين 149 دولة في دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي الدولي عام 2018 عن الفوارق بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. وتتناول الدراسة أداء النساء على صعيد المشاركة الاقتصادية والسياسية وفي مجال الصحة والتعليم.
- مع غياب نصوص قانونية تسير جنبا إلى جنب مع أحكام الشريعة، تعول الشرطة وسلطات القضاء في أحوال كثيرة على الأعراف الاجتماعية التي تفرض قيودا على النساء. وتنبع جوانب كثيرة من نظام الولاية من ممارسات غير رسمية.