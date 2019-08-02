السعودية تخفف قيود الولاية على المرأة

أقرت السعودية، رسميًا، تعديلات واسعة لتخفيف قيود الولاية على المرأة، شملت حق السفر والمساواة في العمل.

جاء ذلك ضمن مراسيم ملكية نشرتها الجريدة الرسمية للبلاد "أم القرى"، بشأن تعديلات في قوانين نظام وثائق السفر، والأحوال المدنية، ونظام العمل، والتأمينات الاجتماعية.

وثائق السفر

منحت التعديلات المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وليس كما كان معمولا به في السابق.

حتى إقرار تلك التعديلات، كانت النساء من أي عمر، والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا في السعودية، يحتاجون إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.

نظام الأحوال المدنية

ألغت التعديلات نصًا قانونيًا بأن يكون "محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها"، كما كان معمولاً به سابقًا.

أدرجت التعديلات مصطلحًا قانونيًا للمرأة يمكنها من خلاله أن تصبح "رب أسرة"، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على الرجال أو النساء اللاتي توفي أزواجهن.

تمنح التعديلات المرأة للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصّر.

نظام العمل

أضافت التعديلات إلى تعريف العامل عبارة "ذكرًا أو أنثى"، بعد أن كان غير محدد النوع.

شملت التعديلات الحق في العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن.

بالنسبة لسن التقاعد، ساوت التعديلات بين المرأة والرجل (يعادل 58 سنة ميلادية)، بعد أن كانت محددة بـ 60 هجرية بالنسبة للرجال و55 هجرية للسيدات.

تدقيق دولي