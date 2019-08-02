إصابة شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة منددة بالاستيطان

أُصيب فلسطينيان بجراح، الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل:

قال مراد اشتيوي، منسق لجان المقاومة الشعبية، في بلدة كفر قدوم، غربي مدينة نابلس، إن قوة عسكرية إسرائيلية هاجمت مسيرة سلمية منددة بالاستيطان، ومطالبة بفتح المدخل الرئيس للبلدة المغلق منذ 16 عاما، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

أشار إلى أن شابين اثنين، أُصيبا خلال تفريق المسيرة، وتمت معالجتهما ميدانيا.

وينظم الفلسطينيون، الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

انطلاق مسيرات العودة:

بدأ فلسطينيون بالتوافد نحو حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

مئات المتظاهرين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

أطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم "مجزرة وادي الحمص".

مجزرة وادي الحمص:

منتصف يوليو/تموز الماضي، هدمت جرافات إسرائيلية عدة مبانٍ في وقت واحد، بوادي الحمص بحي "صور باهر" جنوبي القدس، بعد إخلاء سكانها منها، في إجراء أدانته عدة دول أوربية وغيرها، خلال جلسة بمجلس الأمن.

أحد الفلسطينيين من "صور باهر" يعترض على هدم المنازل في القرية بالضفة الغربية شرقي القدس المحتلة

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.