أنقرة: سننشئ منطقة آمنة بمفردنا في سوريا إذا لم نتفق مع واشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، الجمعة، إن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا في حال عدم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أقصوي في العاصمة أنقرة، أكد فيه أن وفدا عسكريا أمريكيا سيزور تركيا الإثنين.
تصريحات أقصوي
- المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري سيزور تركيا، لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي، حول المنطقة الآمنة والشأن السوري بكافة تفاصيله.
- تركيا نقلت إلى جيفري تطلعاتها حول المنطقة الآمنة في سوريا، وضرورة أن تمتد هذه المنطقة بعمق 32 كم من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية، وتولي تركيا السيطرة على هذه المنطقة، وإخراج التنظيمات الكردية المسلحة.
- إذا لم نتمكن من الاتفاق مع الولايات المتحدة، عندها سنضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردنا (في سوريا)، ونحن ننقل هذا الشأن إلى نظرائنا في الولايات المتحدة على جميع المستويات.
- تركيا لن تسمح بتحويل المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة إلى ذريعة للمماطلة، وإذا لم يتم تلبية تطلعاتنا، فإننا نمتلك القدرة على اتخاذ جميع أنواع التدابير لضمان أمننا القومي.
- ستستمر المفاوضات مع الوفد العسكري الأمريكي الذي سيأتي إلى تركيا في 5 أغسطس الحالي.
خلفيات
- طالبت تركيا عدة مرات بإقامة منطقة آمنة شمال سوريا بعمق يصل إلى 30 كيلومترا، وتكون خالية من التنظيمات الكردية المسلحة التي تعتبرها أنقرة خطرا على أمنها القومي.
- وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال يوم الإثنين إن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها، حال عدم التوصل لتفاهم مشترك مع الولايات المتحدة.
- أوضح أكار في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر أن عمق المنطقة الآمنة يجب أن يمتد إلى 30 أو 40 كم من الحدود التركية داخل الأراضي السورية، وضرورة سيطرة تركيا عليها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
- تواصل تركيا حشد قواتها في المنطقة الحدودية مع سوريا وعلى تخوم مناطق سيطرة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، وسط تقارير عن استعدادات تركية لعملية عسكرية وشيكة.