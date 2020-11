أمريكا تستعد لسحب آلاف الجنود من أفغانستان

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة تستعد لسحب آلاف من جنودها في أفغانستان ضمن اتفاق مع حركة طالبان الأفغانية لإنهاء حرب هناك دامت لقرابة عقدين.

التفاصيل

المطلوب ضمانات

I hope any agreement will be a good deal for America that protects our homeland, our allies, and our interests.

It is one thing to end the war with honor and security.

It is another to simply hope it goes away.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) August 2, 2019