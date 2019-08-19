وزير في حكومة الاحتلال يهدد بعملية عسكرية واسعة في غزة

كشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الإثنين، عن استعدادات لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.

تأييدًا لنتنياهو

دافع شتاينتس عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي هدد أمس الأحد بشن تلك العملية، بغض النظر عن إجراء الانتخابات.

قال شتاينتس في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن رئيس الوزراء يتصرف بحزم، ولكن بحكمة وبعناية، حسب وصفه.

الوزير رفض الانتقادات التي توجه إلى نتنياهو، بشأن التعامل مع الأوضاع في القطاع.

شتاينتس أوضح أن "إسرائيل" تتخذ الاستعدادات لاحتمال القيام بعملية عسكرية موسعة في القطاع، في حال لم يكن هناك أي خيار آخر.

ما قصة انتقاد نتنياهو؟

كان قادة في المعارضة الإسرائيلية قد وجهوا انتقادات في الأيام الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أن قالوا إنه فقد قوة الردع في غزة.

أتت انتقادات المعارضة، قبل أقل من شهر من الانتخابات، التي ستجري في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

نتنياهو ردًا على تلك الانتقادات: لقد سمعت تصريحات أنني أتجنب القيام بعمل عسكري واسع في غزة بسبب اعتبارات الانتخابات، هذا غير صحيح، أي شخص يعرفني يعرف اعتباراتي.

الجهاد الإسلامي ترد على التهديدات

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قالت إن غزة ستكون جحيمًا للإسرائيليين إذا ما واصل الاحتلال اعتداءاته عليها.

داود شهاب، مدير مكتب الإعلام لدى الحركة ذكر أن لدى المقاومة مخزون قوة كبير ومقاومة صلبة.

شهاب: الاحتلال يشن حربًا معلنة على شعبنا، ولا يمكن لغزة أن ترفع الراية البيضاء ولدينا القدرة على الرد.

انتشال شهداء في القطاع