وثائق: بريطانيا ستواجه كارثة إذا خرجت من الاتحاد الأوربي دون اتفاق

قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إنها حصلت على وثائق حكومية مسربة تكشف أن المملكة المتحدة ستواجه أزمة في الوقود والغذاء والأدوية إذا خرجت من الاتحاد الأوربي دون اتفاق.

التفاصيل:

صحيفة التايمز قالت، الأحد، إن الوثائق تتضمن التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء البريطاني لتبعات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي دون التوصل لاتفاق.

هذه الوثائق أعدتها وزارة شؤون مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي باسم "العملية يلوهامر".

تقدم هذه الوثائق لمحة عن التخطيط السري الذي تقوم به الحكومة البريطانية لتجنب حدوث انهيار كارثي للبنية التحتية للبلاد في حال الخروج من الاتحاد الأوربي دون اتفاق.

الملف الذي يتضمن هذه الوثائق يحمل تصنيف "رسمي-حساس"، وهو ما يعني أن الاطلاع عليه يتطلب تصريحا أمنيا، ويعد أكثر التقييمات شمولا لمدى استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوربي دون اتفاق.

أهم التوقعات:

حدوث زحام في الموانئ ووقوع احتجاجات عامة واضطرابات على نطاق واسع.

ما يصل إلى 85٪ من الشاحنات التي تستخدم المعابر الرئيسية للقنال الإنجليزي "قد لا تكون جاهزة" للجمارك الفرنسية، ما يعني أن التعطل في الموانئ قد يستمر لنحو ثلاثة أشهر قبل تحسن تدفق حركة المرور.

من المرجح إقامة حدود بين أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوربي، لأن الخطط الحالية لتجنب عمليات التفتيش الواسعة النطاق أثبتت أنها لا يمكن أن تستمر.

رد الحكومة البريطانية: