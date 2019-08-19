ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق.. وطهران تحذر واشنطن

أبحرت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق (تابع للتاج البريطاني)، وشكلت أزمة بين طهران والغرب، فجر اليوم الإثنين، وذلك بعد رفض طلب أمريكي باحتجازها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن إيران حذرت واشنطن عبر سفارة سويسرا في طهران من عواقب "وخيمة" في حال إيقاف ناقلة النفط الإيرانية التي أبحرت من جبل طارق. وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف موسوي في تصريح صحفي أن أي إجراء أمريكي لإيقاف ناقلة النفط الإيرانية يعتبر تهديدًا لأمن الملاحة في المياه الدولية.

الناقلة تغادر

مراسلة الجزيرة نقلت عن مصادر في جبل طارق قولها إن السفينة التي غيرت اسمها من "غريس1" إلى "أدريان داريا-1″، قد تكون في طريقها إلى إحدى الجزر اليونانية، وهي جزيرة كالاماتا، وفق رويترز.

بحسب الموقع الإلكتروني "مارين ترافيك" المتخصص في تعقب حركة السفن، فإن الناقلة أبحرت من قبالة سواحل جبل طارق متجهة جنوبًا.

في وقت سابق، قال السفير الإيراني لدى بريطانيا قال على تويتر إن الناقلة قد تغادر هذه الليلة.

أظهرت لقطات فيديو وصور الناقلة وهي ترفع العلم الإيراني وعليها اسمها الجديد مكتوبًا بطلاء أبيض على هيكلها فوق الاسم السابق "غريس1".

الناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق رافعة العلم الإيراني (رويترز)

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