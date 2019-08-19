مصر.. حكم بإعدام 6 أشخاص في قضية "المقاومة الشعبية بكرداسة"

قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

صدر الحكم برئاسة شعبان الشامي، القاضي الذي اشتهر بإصدار المئات من أحكام الإعدام بحق معارضي الانقلاب العسكري، بعضها لمتهمين كانوا قد توفوا قبل سنوات.

الأحكام في القضية:

السجن المؤبد بحق 41 متهمًا.

السجن المشدد لمدة 15 سنة بحق 7 متهمين.

السجن لمدة 3 سنوات لمتهم حدث.

براءة 14 متهما مما أسند إليهم من اتهامات.

انقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد متهم واحد لوفاته.

الاتهامات الموجهة:

تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة.

حيازة أسلحة نارية وذخيرة.

حيازة مفرقعات TNT.

استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

قائمة المحكوم عليهم بالإعدام:

أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي.

محمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي.

محمد صلاح عبدربه.

إسلام كمال أبو الفتوح مطر.

إسلام محمود عبد الفتاح أبوالمجد.

فايز زكي على ابوداغر.

أحكام "قاضي الإعدامات":

مايو/أيار 2013: الحكم على أحمد عرفة، عضو حركة حازمون، بالسجن بتهمة حيازة سلاح آلي.

الحكم على أحمد عرفة، عضو حركة حازمون، بالسجن بتهمة حيازة سلاح آلي. سبتمبر/أيلول 2013: تأييد قرار هشام بركات -المستشار الذي عينه الانقلاب- بمنع قيادات من الإخوان المسلمين من التصرف في أموالهم.

تأييد قرار هشام بركات -المستشار الذي عينه الانقلاب- بمنع قيادات من الإخوان المسلمين من التصرف في أموالهم. نوفمبر/تشرين الثاني 2013: رفض استئناف خيرت الشاطر وأحمد أبو بركة وسعد الحسيني و17 آخرين من قيادات الإخوان على خلفية سجنهم بدعوى الانتماء إلى جماعة محظورة.

رفض استئناف خيرت الشاطر وأحمد أبو بركة وسعد الحسيني و17 آخرين من قيادات الإخوان على خلفية سجنهم بدعوى الانتماء إلى جماعة محظورة. الحكم بحبس معتقلين لمدة سنة بسبب إدارة ظهورهم لهيئة المحكمة احتجاجًا على حضور جلسة محاكمتهم داخل قفص زجاجي كي لا يصل كلامهم إلى الناس.

مارس/آذار 2014: حكم غيابي بإعدام 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي من دون سماع مرافعة الدفاع، وهو ما اعتبر إجراء غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري في قضية من هذا الحجم.

حكم غيابي بإعدام 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي من دون سماع مرافعة الدفاع، وهو ما اعتبر إجراء غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري في قضية من هذا الحجم. يونيو/حزيران 2015: حكم بإعدام 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر"، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة الإخوان، والسجن المؤبد على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

حكم بإعدام 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر"، بينهم ثلاثة قياديين بجماعة الإخوان، والسجن المؤبد على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي. حكم في الجلسة نفسها بالإعدام بحق مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب خمسة آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا بينهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.

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