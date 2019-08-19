"محادثات إيجابية".. واشنطن تطالب بتسريع إحلال السلام بأفغانستان

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، المحادثات الأفغانية الأخيرة، بين الحكومة وطالبان، الهادفة لخفض عدد قوات الأمريكية في كابل بالإيجابية.

وقبل أكثر من أسبوعين، قال مسؤولون كبار على دراية بالمحادثات لـ "رويترز"، إن جولة ثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية بدأت في قطر، واصفين الجولة بأنها ستكون المرحلة "الأكثر حسمًا" في المفاوضات.

اتفاق نهائي للسلام

ترمب قال في تصريحات صحفية، في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أن الاجتماع الذي عقده مع فريقه للأمن القومي بشأن أفغانستان جيد جدًا.

ضم الاجتماع نائب الرئيس ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومستشار الأمن القومي، ووزير الخارجية، ومدير وكالة المخابرات المركزية، فضلًا عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان.

ترمب أوضح أن الاجتماع ركز على اتفاق نهائي للسلام، والمصالحة مع حركة طالبان.

كانت الولايات المتحدة، قد طالبت في وقت سابق، بتسريع عملية إحلال السلام بأفغانستان.

المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان، زلماي خليل زاد، قال عبر تويتر، إن النجاح في إحلال السلام، سيضع الأفغان في موقف قوي لمواجهة تنظيم الدولة.

مقتل وإصابة العشرات في انفجار بحفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم الوزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار وقع في الحي السادس بكابول.#افغانستان#كابول pic.twitter.com/f6O6ofQqq9 — NoorAli (@NoorAli_bek) August 17, 2019

تداعيات هجوم كابل

السبت الماضي، هز تفجير استهدف حفل زفاف بكابل، تبناه تنظيم الدولة، وخلف 63 قتيلًا ونحو 200 جريح.

في تغريدة له عبر تويتر دان الرئيس الأفغاني أشرف غني، الهجوم ووصفه بـ الهمجي، واتهم حركة طالبان "بتهيئة الساحة للإرهابيين للقيام بالهجوم".

حركة طالبان نفت علاقتها بالهجوم، وهو الأكبر من حيث عدد الضحايا، ضمن التفجيرات الأخيرة التي وقعت في أفغانستان.

أدان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة الهجوم، وقال في رسالة نصية لوسائل الإعلام إنه لا يوجد مبرر لعمليات القتل المتعمد واستهداف المدنيين من النساء والأطفال.

I strongly condemn the inhumane attack on the wedding hall in Kabul last night. My top priority for now is to reach out to the families of victims of this barbaric attack. On behalf of the nation I send my heartfelt condolences to the families of those who were martyred. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) August 18, 2019

المحادثات الأمريكية الأفغانية