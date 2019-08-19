متحدث باسم قوات الوفاق الليبية: حفتر يبتز مموليه بتركيا

قال المتحدث الرسمي باسم عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية مصطفى المجعي إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر يحاول الحصول على مزيد من الدعم والسلاح من مموليه بقصف مصراتة.

التفاصيل: