ليبيا.. إسقاط طائرة مسّيرة إماراتية وتأكيدات لعلاقة حفتر بالموساد

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، إسقاط طائرة مسيّرة إماراتية، الأحد، في مدينة مصراته غربي البلاد.

جاء ذلك في وقت أكد فيه خبراء وجود علاقة بين الموساد الإسرائيلي وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تصاعدت خسائرها وإخفاقاتها في معاركها بطرابلس ضد حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.

الوفاق تتوعد

حكومة الوفاق نشرت بيانًا عبر صفحة "عملية بركان الغضب" بموقع فيسبوك، قالت فيه إن مضاداتها الأرضية، أسقطت الطائرة.

البيان أوضح أن طائرتين هاجمتا مطار مصراته، وحاولتا استهداف البنية التحتية والطائرات الموجودة.

البيان أشار إلى أن القصف لم ينتج عنه أي إصابات، وتوعد بالرد الحاسم في وقت قريب، ردًا على الاستهداف.

لم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حفتر أو الإمارات بشأن البيان.

هذه الطائرة الإماراتية ليست الأولى التي تسقطها قوات حكومة الوفاق، فقد أعلنت الحكومة في يونيو/حزيران الماضي عن إسقاط طائرة تحمل شعار الإمارات.

إخفاقات متزايدة لحفتر

منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجومًا للسيطرة على طرابلس أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5.5 آلاف جريح، حسب ما أفادت به منظمة الصحة العالمية في يوليو/تموز الماضي.

بعد أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر التي لم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس.

قناة محلية ليبية أفادت أمس الأحد، بتسليم 3 مسلحين تابعين لقوات حفتر، أنفسهم وأسلحتهم، إلى قوات حكومة الوفاق.

قناة فبراير الليبية الخاصة، قالت إن المسلحين سلموا أنفسهم بكامل سلاحهم وآلياتهم، في محور عين زارة بجنوب طرابلس.

القناة أضافت أن أحد المسلحين أكد أن قوات حفتر تعيش حالة هستيرية ومعنوياتها في الحضيض، وفق تعبيره.

لم تصدر قوات حفتر، أي بيان أو رد على تلك الأنباء.

طائرة "وينغ لونغ" الصينية الصنع التي سلمت الإمارات عددا منها لقوات حفتر (الصحافة الأجنبية)

علاقة حفتر مع الموساد

وكالة الأناضول نقلت عن محللين وخبراء، أن الإمارات ومصر و"إسرائيل" وبعض الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا، تدعم قوات حفتر، رغبة في تكريس سلطة تخدم مصالحها.

التحليلات قالت إن تلك الدول تفضل مصالحها، على السلام والاستقرار في ليبيا.

معلق الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية يوسي ميلمان، كان قد كتب في تغريدة إن "حفتر على علاقة بالموساد"، ما أثار موجة من الجدل.

رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط (أورسام) أحمد أويصال، رأى بدوره أن ما نشره "ميلمان"، لم يكن مفاجئًا، مبينا أن "إسرائيل" كان لها يد في الفوضى التي جرت في الشرق الأوسط.

أويصال: "إسرائيل" هي امتداد للغرب، ولا تريد وجود دولة قوية في المنطقة.

أويصال: "إسرائيل" والإمارات تقفان وراء كل من يدعم الانقلابات ويحرض على الصراعات الداخلية.

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