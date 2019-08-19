"كسر فرحتها".. الاحتلال يفسد زواج فلسطينيين في تركيا [فيديو]

منع الاحتلال الإسرائيلي الصحفية الفلسطينية مجدولين حسونة العاملة في قناة TRT التركية من مغادرة الضفة إلى إسطنبول، بعد عقد قرانها بساعة واحدة على زميلها في العمل الصحفي محمد خيري.

وبقرار إسرائيلي، وصل الصحفي الفلسطيني محمد خيري، لمدينة إسطنبول التركية، وحيدا، من دون خطيبته، حيث يعمل كلا الصحفيين، في قناة " TRT عربي" في مدينة إسطنبول.

التفاصيل

كان من المقرر أن ينظم الصحفيان الفلسطينيان، خيري، وحسونة، حفل زفافهما، في تركيا، الإثنين، لكن قيام إسرائيل بمنع الخطيبة من مغادرة الضفة الغربية، إلى تركيا، أفسد الحفل.

"خيري" من باقة الغربية، وهي مدينة فلسطينية داخل إسرائيل، أما خطيبته، حسونة فهي من بلدة بيت إمرين، بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي "حسونة"، الأحد، من السفر عبر معبر الكرامة (جسر اللنبي) الواصل بين الضفة الغربية والأردن، بعد احتجاز دام 6 ساعات، بينما وصل "خيري"، إسطنبول عن طريق مطار "بن غوريون"، كونه يحمل جواز سفر إسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي منعني من السفر أثناء عودتي لتركيا لاستئناف عملي بقناة @TRTArabi، بعد احتجازي عدة ساعات والتعامل معي بطريقة غير لائقة وطلب مني مقابله مخابراته في نابلس

قبل ذلك أوقفتني مخابرات السلطة الفلسطينية رغم إلغاء الاستدعاء السابق أثناء دخولي لفلسطين بجهود نقابة الصحفيين — مجدولين حسونة (@Majdoleen_H) August 19, 2019

اللقاء قريب

"خيري" قال إن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لمنع زواجه من حسونة، لكنه سيفشل". مضيفا أن "اللقاء قريب، شاء من شاء وأبى من أبى".

وأشار خيري في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك": كان آخر ما سمعته منها بعد احتجازها خمس ساعات: محمد هناك مجموعة تقترب مني، إبق معي على الهاتف. بعد ذلك لم أسمع صوتها، بل سمعت صوت محتل كئيب يخبرها بأنها ممنوعة من السفر بموجب قرار احتلالي ظالم، ثم عم الصمت الأرجاء">

أضاف: "الاحتلال لن يمنع حبنا، ولن يقطع ودنا، ولا تواصلنا، وأنا على يقين من أنها أقوى وأثبت، تحدثت معها كثيرا خلال اليوم، وجدتني أنا الخائف وهي من تهدئ روعي وتشد من أزري".

"كسر فرحتها"

"حسونة" قالت في لقاء مع وكالة الأناضول، إن الاحتلال "كسر فرحتها">

أضافت: "هذا هو الاحتلال، وهذه هي صورته الحقيقية البشعة التي تهدف للتضييق على حرية الرأي والتنقل، والتنغيص على حياة المواطنين".

أشارت إلى أنها أُبلغت بالمنع من السفر، بعد احتجاز دام نحو 6 ساعات، وطُلب منها مقابلة ضباط المخابرات الإسرائيلية في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي قرب نابلس.

لفتت إلى أنها ذهبت للمقابلة الإثنين، لكن لم تقابل أحدا، لعدم وجود ضباط المخابرات، وطلب منها العودة في وقت لاحق>

عبّرت عن خشيتها من استمرار منعها من السفر، مضيفة: " قرار الاحتلال سيؤثر سلبا على دراستي الجامعية وعملي">

أضافت: "في النهاية، لن يستطيع الاحتلال منعي من إكمال حياتي العملية والعلمية، وحياتي الشخصية". ومضت قائلة: "كنا نخطط للزواج في إسطنبول، لكن بالنهاية نحن هنا في بلدنا، ولنا عائلاتنا وسنكوّن أسرتنا".

حسونة التي تعيش في إسطنبول منذ 5 سنوات تابعت: "لست الوحيدة التي أُمنع من السفر، كثير من أبناء شعبي يعانون من ذلك المنع".

طالبت الصحفية بـ"تدخل حقوقي، لإجبار إسرائيل على احترام حقوق الانسان وحرية الحركة".

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