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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: أمريكا تختبر صاروخا متوسط المدى

19/8/2019

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها اختبرت صاروخ كروز متوسط المدى يُطلق من الأرض.

أمريكا تختبر صاروخ كروز متوسط المدى
  • وزارة الدفاع قالت في بيان إن الاختبار جرى قبالة ولاية كاليفورنيا في الساحل الغربي.
  • البيان أضاف أن الصاروخ "انطلق من منصته الأرضية المتحركة وأصاب هدفه بدقة بعد أن قطع أكثر من 500 كيلومتر في الجو".
  • البيان أوضح أن "المعلومات التي جمعت والدروس المستخلصة من هذا الاختبار ستعطي وزارة الدفاع المعلومات اللازمة لتطوير أسلحة جديدة متوسطة المدى".
  • تعد هذه هي أول تجربة من نوعها بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من القوى النووية المتوسطة المدى رسميا بداية الشهر الجاري.
  • كان الصاروخ، الذي اختبرته واشنطن، سيكون محظورا في ظل المعاهدة، التي أبرمت عام 1987، وانسحبت الولايات المتحدة منها بعد أن اتهمت روسيا بخرقها، وهو الأمر الذي نفته موسكو.
  • مسؤولو البنتاعون قالوا في مارس/ آذار الماضي إنهم سيختبرون صاروخا بمجرد الانسحاب من المعاهدة.
  • في 2 أغسطس/ آب، يوم انسحاب واشنطن رسميا من المعاهدة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن واشنطن ستسرع "وتيرة تطوير صواريخ جديدة أرض-جو ردا على تحركات روسيا".
  • الوزير الأمريكي أوضح أن واشنطن بدأت في 2017، أبحاثا بشأن أنظمة هذه الصواريخ ضمن إطار معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى حول القوى النووية المتوسطة.
  • الصاروخ الذي تمت تجربته، الأحد، تقليدي لكن يمكن أن يجهز لاحقا برأس نووية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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