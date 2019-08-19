سوريا.. خسائر فادحة للنظام بإدلب وإيران تتحدث عن المنطقة الآمنة

كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، عن مقتل نحو 160 من قوات نظام بشار الأسد، خلال الأيام العشرة الأخيرة، من هجومها على محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
جاء ذلك في وقت كثر فيه الحديث عن منطقة آمنة شمال شرقي سوريا، الأمر الذي وصفته إيران بالمستفز.
وأفاد مراسل الجزيرة في سوريا، أمس الأحد، بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بينهم متطوعون في الدفاع المدني السوري، بغارات روسية، استهدفت مناطق في ريف إدلب الجنوبي، فضلًا عن دمار كبير في الأبنية والممتلكات.
وبينما تستمر المواجهات العسكرية بين قوات النظام والمعارضة بريفي إدلب وحماة، قالت قوات المعارضة إنها قتلت عددًا من جنود النظام والمليشيات المساندة له، واستعادت السيطرة على بلدة استراتيجية في محافظة إدلب.
#ادلب طائرات الاستطلاع الروسية لا تكاد تفارق المناطق السكنية لإستهداف تحركات المدنيين اثناء خروجهم من المناطق المستهدفة وتوجههم إلى الملاجئ او المستشفيات اي شيء يتحرك يتعرض للقصف حتى سيارات الاسعاف والانقاذ #انقذوا_ادلب
— Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) August 18, 2019
#ادلب الان تتعرض لزلزال بفعل الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الروسية صواريخ شديدة الانفجار تحدث هزات ارتدادية والناس تعيش حالة ذهول جراء الانفجارات والغارات الجوية التي لم تتوقف من البارحة ….
— Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) August 18, 2019
ما تشهده مناطق #إدلب الآن أكثر من حرب إبادة.
عشرات الغارات وقصف همجي واستماتة من مجرمي الأسد وبوتين وخامنئي لتركيع الأحرار وإفناء المدنيين.
ولا كلمة أو بيان أو حتى "قلق" كاذب من أي دولة أو منظمة في العالم كله….. https://t.co/2R9aS3tLAJ
— عمر إدلبي Omar Edlbi (@OmarEdlbi) August 19, 2019