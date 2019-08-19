سوريا.. خسائر فادحة للنظام بإدلب وإيران تتحدث عن المنطقة الآمنة

كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، عن مقتل نحو 160 من قوات نظام بشار الأسد، خلال الأيام العشرة الأخيرة، من هجومها على محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في وقت كثر فيه الحديث عن منطقة آمنة شمال شرقي سوريا، الأمر الذي وصفته إيران بالمستفز.

وأفاد مراسل الجزيرة في سوريا، أمس الأحد، بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بينهم متطوعون في الدفاع المدني السوري، بغارات روسية، استهدفت مناطق في ريف إدلب الجنوبي، فضلًا عن دمار كبير في الأبنية والممتلكات.

وبينما تستمر المواجهات العسكرية بين قوات النظام والمعارضة بريفي إدلب وحماة، قالت قوات المعارضة إنها قتلت عددًا من جنود النظام والمليشيات المساندة له، واستعادت السيطرة على بلدة استراتيجية في محافظة إدلب.

خسائر للنظام والمعارضة

صحيفة "كوميرسانت" وصفت خسائر النظام السوري بالفادحة، قالت إن المعارك تكلف قواته ثمنًا كبيرًا، بعد إسقاط طائرة وأسر طيارها في "خان شيخون" الاستراتيجية، وهي كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي.

الصحيفة الروسية زعمت أن 220 عنصرًا من المعارضة قتلوا كذلك في معارك إدلب الأخيرة.

الصحيفة أشارت إلى مقتل 40 مدنيًا، دون أن تذكر القصف الجوي الذي أدى لفقدان حياتهم، وطال مؤخرًا بشكل مكثف المناطق المدنية.

#ادلب طائرات الاستطلاع الروسية لا تكاد تفارق المناطق السكنية لإستهداف تحركات المدنيين اثناء خروجهم من المناطق المستهدفة وتوجههم إلى الملاجئ او المستشفيات اي شيء يتحرك يتعرض للقصف حتى سيارات الاسعاف والانقاذ #انقذوا_ادلب — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) August 18, 2019

ليست هجومية

"كوميرسانت" أرجعت سبب المعارك الأخيرة، إلى ردود على أعمال وصفتها بـ "الإرهابية"، موضحة أن العملية ليست هجومية.

الصحيفة الروسية نقلت عن خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيري سيمونوف، قوله إن أي تقدم عسكري للنظام السوري لا يمكن أن يكون إلا باتفاق بين روسيا وتركيا.

سيمونوف: المؤشرات تدل على توقف دعم تركيا للمعارضة، ولذلك بدأت تفقد مواقعها.

الصحيفة أشارت إلى أن النظام السوري بات على بعد عدة كيلومترات إلى مدينة خان شيخون، الواقعة على الطريق السريع الاستراتيجي، بين دمشق وحلب.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن قوات الأسد واصلت تقدمها في ريف إدلب الجنوبي واقتربت أكثر من مدينة خان شيخون.

#ادلب الان تتعرض لزلزال بفعل الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الروسية صواريخ شديدة الانفجار تحدث هزات ارتدادية والناس تعيش حالة ذهول جراء الانفجارات والغارات الجوية التي لم تتوقف من البارحة …. — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) August 18, 2019

الدفاع المدني يكذّب روسيا

مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح، قال في سلسلة تغريدات له، إن الطائرات الروسية، لا تفارق الأجواء لتستهدف أي تجمع مدني يتحرك في محافظة إدلب.

الصالح أشار إلى زلزال تتعرض له المنطقة، بفعل الضربات الجوية العنيفة، بصواريخ شديدة الانفجار، ما يحدث هزات ارتدادية بفعل الغارات.

كان مصدر في الدفاع المدني، قد أفاد بوجود عدد من الإصابات جراء سقوط ستة صواريخ شديدة الانفجار على بلدة التمانعة أمس الأحد.

الصحفي عمر إدلبي، وصف ما تشهده مناطق إدلب بحرب الإبادة، وتحدّث عن صمت دولي إزاء ما يحصل في المنطقة.

ما تشهده مناطق #إدلب الآن أكثر من حرب إبادة.

عشرات الغارات وقصف همجي واستماتة من مجرمي الأسد وبوتين وخامنئي لتركيع الأحرار وإفناء المدنيين.

ولا كلمة أو بيان أو حتى "قلق" كاذب من أي دولة أو منظمة في العالم كله….. https://t.co/2R9aS3tLAJ — عمر إدلبي Omar Edlbi (@OmarEdlbi) August 19, 2019

إيران والمنطقة الآمنة