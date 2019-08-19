ترمب يؤكد مساعي شراء غرينلاند.. والدنمارك: الجزيرة ليست للبيع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يفكر في شراء جزيرة "غرينلاند" التابعة للدنمارك لأسباب استراتيجية، وهو ما ردت عليه الدنمارك رسميًا بالرفض.

وبعد تسريبات عن نية الرئيس الأمريكي شراء جزيرة غرينلاند، أكد ترمب بنفسه هذه الأنباء في تصريحات للصحفيين، أمس الأحد.

أبرز ما جاء في تصريحات ترمب:

إنها صفقة عقارية كبيرة. يمكن القيام بالكثير من الأمور.

نحن والدنمارك حلفاء جيدون للغاية، فنحن نحمي الدنمارك كما نحمي أجزاء كبيرة من العالم.

من الناحية الاستراتيجية، إنه أمر مثير للاهتمام وسنكون مهتمين لكننا سنتحدث معهم قليلًا، لكن الأمر ليس على رأس الأجندة.

غرينلاند تضر الدنمارك بشدة لأنهم يخسرون ما يقرب من 700 مليون دولار سنويًا بسببها. لذا فإنهم يتحملون خسارة كبيرة.

من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، سيكون الأمر لطيفًا للغاية ونحن حليف كبير للدنمارك، ونحمي الدنمارك وسنساعد الدنمارك.

رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن (الأناضول)

رد الدنمارك:

خلال زيارة إلى غرينلاند الأحد، صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن أن "غرينلاند ليست للبيع… آمل بشدة ألا يكون هذا الموضوع جادًا".

في تصريحات لهيئة الإذاعة الدانماركية قالت فريدريكسن: إنها مناقشة سخيفة وقد أوضح كيم كيلسين (رئيس الوزراء في غرينلاند) بالطبع أن غرينلاند ليست للبيع. هنا ينبغي أن ينتهي النقاش.

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