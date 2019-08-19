السودان.. مهلة يومين لحسم خلاف تجمع المهنيين حول مرشح السيادي

قالت مصادر مطلعة للجزيرة، إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، اختارا "رجاء عيسى عبد المسيح"، لشغل منصب العضو المدني السادس بالمجلس السيادي.

ومن المقرر تشكيل المجلس السيادي عقب حل المجلس العسكري، وفقًا للوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها أول أمس السبت.

مهلة 48 ساعة

المصادر أكدت أن قوى الحرية والتغيير طالبت المجلس العسكري، خلال اجتماعهما الذي بدأ مساء الأحد بالقصر الجمهوري، واستمر حتى فجر الإثنين، بمنحها مهلة لمدة 48 ساعة لحسم مرشحيها للمجلس السيادي، بسبب الخلافات بين مكوناتها.

قالت المصادر إن طلب المهلة يعود للاعتراضات التي أبدتها بعض مكونات تجمع المهنيين السودانيين على ترشيح عضو التجمع المحامي طه عثمان إسحاق لعضوية المجلس السيادي.

المصادر أكدت أن إسحاق قدم اعتذاره رسميًا عن المنصب عقب الاعتراض على ترشيحه، ما أجبر قوى الحرية والتغيير على طلب المهلة لتحديد مرشحيها بشكل نهائي.

نوّهت المصادر إلى أن الاعتراض على ترشيح طه جاء بسبب تعارض الترشيح مع موقف تجمع المهنيين السودانيين بعدم المشاركة في كل هياكل السلطة الانتقالية.

كان الجدول الزمني الذي توافقت عليه قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، قد حدد يوم أمس الأحد موعدًا لإعلان أعضاء المجلس السيادي من العسكريين والمدنيين، وكذلك حل المجلس العسكري الانتقالي، على أن يؤدي الأعضاء القسم اليوم الاثنين، تمهيدًا لاعتماد رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.

مصادر قالت للجزيرة إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اختارا العضو المدني السادس بالمجلس السيادي

بيان التجمع

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين، الاثنين، إن انسحاب المرشح طه عثمان من عضوية المجلس السيادي يأتي في إطار الالتزام بقرار تجمع المهنيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

التجمع أضاف في بيان مساء الأحد أنه دفع بالمرشح محمد أحمد يوسف "مستقل" للمجلس السيادي إلا أنه اعتذر، وعلى إثر ذلك اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين مع ممثلي التجمع في قوى التغيير، وقرر الاجتماع الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قبل الحرية والتغيير.

دعا التجمع شركاءه في قوى الحرية والتغيير العمل مستقبلًا على احترام قرارات تجمع المهنيين والتعامل بروح العمل المشترك دون تدخلات غير مطلوبة.

تتكون قوى "إعلان الحرية والتغيير" من عدة كيانات، هي: تجمع المهنيين و"نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" و"القوى المدنية".

في وقت سابق الاثنين، أعلن طه عثمان اعتذاره عن الترشح لعضوية المجلس السيادي.

عثمان قال إن اعتذاره يأتي التزامًا بقرار تجمع المهنيين، وكذلك بسبب الانقسام الذي أحدثه ترشيحه.

كانت مكونات عديدة في تجمع المهنيين أعلنت رفضها ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي أبرزها "لجنة أطباء السودان" و"شبكة الصحفيين السودانيين" و"تجمع أساتذة الجامعات".

مكونات عديدة في تجمع المهنيين أعلنت رفضها ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي

قائمة المرشحين

الأحد، أعلنت قوى التغيير، وبينها تجمع المهنيين، أنها دفعت بقائمة مرشحيها الخمسة، وبينهم امرأة، لمجلس السيادة.

قال القيادي بقوى التغيير، ساطع الحاج، إن "القائمة تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، طه عثمان"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

يتكون مجلس السيادة من 11 عضوًا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

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