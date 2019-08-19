الرئيس الفلسطيني ينهي خدمات كافة مستشاريه.. لماذا؟

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، وإلغاء العقود والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وفق الوكالة الرسمية.

التفاصيل:

لم تتطرق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الإثنين، إلى السبب الذي دفع عباس لاتخاذ هذا القرار، لكن التحليلات تشير إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ربما تكون السبب وراء هذه الإجراء.

تعيش السلطة الفلسطينية منذ شهر فبراير/ شباط الماضي أزمة مالية حقيقية بسبب رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها منقوصة.

تجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر موانئ الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.

أقّ الكنيست العام الماضي قانونا يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال ردا على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الاحتلال بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.

إجراءات تقشفية

يحيط عباس عدد كبير من المستشارين بمسميات مختلفة.

مصادر فضلت عدم الكشف قالت لوكالة "فرانس برس"، إن عباس اتخذ هذا القرار بعدما قدمت لجنة خاصة شكلها في يونيو/ حزيران الماضي تقريراً تفصيلياً عن المبالغ التي يتقاضها كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية، وبخاصة المستشارين.

شكل عباس هذه اللجنة عقب تقارير نوهت إلى رفع أعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة رواتبهم بدون قرار رئاسي، وطلب عباس من اللجنة بحث كافة التفاصيل المتعلقة برواتب هؤلاء الوزراء والمستشارين.

يتضمن قرار الرئيس الفلسطيني أيضا، إلزام الحكومة السابقة- رئيسا وأعضاء- بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت موافقته الخاصة على رواتبهم ومكافآتهم.

كان نشطاء قد كشفوا بداية يونيو/حزيران الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن رواتب أعضاء الحكومة السابقة، قد زادت بنسبة تصل إلى نحو الضعفين، بقرار من الرئيس عباس، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الساحة الفلسطينية.

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