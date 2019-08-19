الحوثيون يعلنون استهداف عرض عسكري في مأرب بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الإثنين، إطلاق صاروخ باليستي على عرض عسكري في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، شمال شرقي العاصمة صنعاء.

ولم يصدر أي بيان بالتأكيد أو النفي، من قبل الجيش اليمني، أو قوات التحالف السعودي الإماراتي.

بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع:

أطلقت "القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية"، اليوم الإثنين، صاروخًا من طراز "نكال" محلي الصنع على تجمع وعرض عسكري "للغزاة والمخدوعين" في معسكر ماس بمحافظة مأرب.

الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من ضباط وجنود "الغزاة والمخدوعين".

سيارات الإسعاف هرعت بشكل كبير لانتشال الجرحى والقتلى.

هذا الاستهداف يأتي بعد عملية استخباراتية ورصد دقيق، حيث كان "العدو" يحضّر للتصعيد باتجاه جبهات نهم وصرواح.

https://twitter.com/almasirah/status/1163380804703195140?ref_src=twsrc%5Etfw

تطور الصراع:

هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن صاروخ "نكال" الجديد محلي الصنع، حسبما ذكرت قناة "المسيرة".

أمس الأحد أعلن الحوثيون أنهم كسروا "زحفًا كبيرًا لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع غرب جبل النار قبالة جازان (جنوب غربي السعودية)، أعقبه هجوم معاكس ضاعف من خسائر المرتزقة في الأرواح والعتاد".

الحوثيون قالوا أيضًا إن غارات طيران "العدوان السعودي الأمريكي" تواصلت على المحافظات اليمنية، لاسيما بمحافظة صعدة، فضلًا عن خروقات نفذها "مرتزقة العدوان" في الحديدة لوقف إطلاق النار.

السبت، أعلن الحوثيون كذلك أنهم هاجموا منشآت نفطية بالشيبة في السعودية بعشر طائرات مسيرة، في حين أعلنت الرياض أن الأضرار التي نجمت عن الهجوم كانت بسيطة.

شركة أرامكو السعودية قالت إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق في معمل للغاز ولكنه لم يؤثر على إنتاج النفط.

عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، قال في خطاب متلفز، إن استهداف مصفاة الشيبة النفطية درس مشترك وإنذار مهم للإمارات، وقال إنها أكبر عملية من نوعها.

https://twitter.com/MasirahTV/status/1163381787671834625?ref_src=twsrc%5Etfw

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