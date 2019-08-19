البشير يعترف أمام المحكمة بتلقي 90 مليون دولار من السعودية (صور)

بدأت الاثنين محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتهمة الفساد، فيما لا تزال عملية الانتقال إلى سلطة مدنية تنتظر البدء في أول إجراء ملموس بتعيين أعضاء المجلس السيادي.

داخل المحكمة

وصل البشير الذي أطاح به الجيش في 11 من أبريل/نيسان تحت ضغط تظاهرات حاشدة، صباحا إلى المحكمة في الخرطوم وسط حراسة عسكرية كبيرة.

تحدث البشير ليؤكد اسمه وسنه. وعندما سئل عن مقر إقامته فقال ضاحكا "سابقا حي المطار، مقر القيادة العامة. والآن سجن كوبر".

هتف أفراد أسرته مرددين "الله أكبر" وحياهم من قفص المحكمة.

سمحت السلطات لعدد صغير من أفراد أسرته بدخول القفص بعد الجلسة للتحدث معه. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة يوم السبت.

أبلغت النيابة العامة البشير (75 عاماً) أنه يواجه تهم "حيازة النقد الأجنبي والفساد" واستغلال النفوذ.

كان من المقرر أن تبدأ محاكمة البشير السبت، يوم توقيع الاتفاق التاريخي للعملية الانتقالية بين المجلس العسكري الحاكم منذ أبريل/نيسان و"تحالف قوى الحرية والتغيير"، لكنها أرجئت.

أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير في الخرطوم.

في مايو/ أيار الماضي أعلن النائب العام أيضا عن توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أسقطته من دون تحديد متى تبدأ محاكمته في هذا الإطار.





أموال من السعودية

أقر البشير بتلقي 25 مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما قال عضو الفريق الذي يتولى التحقيق معه خلال جلسة محاكمته في الخرطوم الإثنين.

العميد شرطة أحمد علي قال في بدء جلسات محاكمة البشير بتهمة الفساد، إن الرئيس السابق أبلغه إن الأموال "قام بتسليمها عدد من الموفدين من محمد بن سلمان".

يواجه البشير تهم "حيازة عملات أجنبية والرشوة" وإساءة استخدام نفوذه.

أخبر المحقق المحكمة أنه تم العثور على ما يقرب من 7 ملايين يورو في منزل البشير، وعلى مبالغ متواضعة بالدولار الأمريكي والجنيه السوداني.

المحقق أضاف "أخبرنا المتهم أن الأموال كانت جزءا من مبلغ 25 مليون دولار أرسله إليه الأمير محمد بن سلمان لاستخدامه خارج ميزانية الدولة".

المحقق قال أيضا إن البشير أخبر المحققين أنه حصل على دفعتين بمبلغ 35 و30 مليون دولار من الملك عبد الله، العاهل السعودي الذي توفي في عام 2015.

قال البشير إن الأموال السعودية صرفت ولكنه لم يتذكر كيف.

أقر البشير أيضا باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات.

حتى الساعة، لم يصدر أي تعقيب رسمي من السعودية أو الإمارات بشأن ما أقر به البشير.





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