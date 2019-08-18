هنية يدعو عباس لزيارة غزة وتحقيق المصالحة

جدد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دعوته للرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة غزة، مؤكدا أن حركته مستعدة للدخول في أي مسار يحقق الوحدة الوطنية.

وأضاف هنية خلال لقائه عائلات فلسطينية وسط قطاع غزة، أن أبرز مهمات حركة حماس في الوقت الراهن والمستقبل التصدي لصفقة القرن ومواجهتها بكافة الطرق والسبل.

أبرز تصريحات هنية:

مستعدون للدخول في أي مسار يحقق الوحدة الوطنية، أو عقد اجتماع ثُنائي في القاهرة لبحث فرص تحقيق المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية.

جميعنا اليوم بحاجة إلى مواقف وطنية واضحة تجاه الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها التمسك بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة.

نحن أمام أربع مهام، الأولى مراكمة القوة وتعزيز استراتيجية المقاومة، خاصة في غزة التي خاضت الحروب وصنعت الانتصارات وأبدعت بالمقاومة فوق الأرض وتحت الأرض.

المقاومة الفلسطينية ممتدة عبر الزمان والمكان من غزة إلى الضفة إلى القدس إلى الداخل الفلسطيني إلى المنافي والشتات.

لا تراجع عن المقاومة بأي حال من الأحوال وكرامتنا في مقاومتنا وسلاحنا هو عنواننا لن نلقي السلاح ولن نتخلى عن المقاومة.

حركة حماس على استعداد للتفاوض غير المباشر حول عقد صفقة جديدة للأسرى.

سيأتي اليوم الذي نحرر فيه كل الأسرى وما لدينا من كنز عظيم لن يخرج من أيدينا حتى لو اجتمع العالم ضدنا.

الزيارات التي تقوم بها قيادة حركة حماس للعوائل الفلسطينية ليست الوحيدة بل سيتم البناء عليها لنتبادل الآراء ونتشارك ونستمع إلى بعضنا ونبحث في عناصر قوتنا وإسنادنا.

خلفيات: