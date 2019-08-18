نيوزويك: الحكومة اليمنية تشكك في التحالف بأكمله

بدأت الحكومة اليمنية بالتشكيك في التحالف برمته الذي تقوده المملكة العربية السعودية وبدعم من دولة الإمارات كشركاء محليين.

وفي مقال بمجلة نيوزويك الأمريكية، الأحد، للصحفي توم أوكونور المتخصص في النزاعات الدولية، سلط أوكونور الضوء على الصراع بين السعودية والإمارات بشأن اليمن خاصة بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن.

أبرز ما ورد في المقال:

انخرطت الدولتان في سلسلة من الاشتباكات التي هددت بمزيد من الانقسام في أحد أشد دول العالم العربي فقراً وأكثرها دمارًا.

دعمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إدارة الرئيس اليمني المنفي عبد ربه منصور هادي كجزء من تحالف ضد تمرد الحوثيين منذ 2015.

الانفصاليون الجنوبيون المدعومون من أبوظبي انقلبوا على الحرس الرئاسي المدعوم من الرياض واستولوا على قصر هادي المهجور في مدينة عدن الساحلية الجنوبية بعد أسبوع من الاشتباكات الدامية.

نظم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا مسيرة حاشدة وتعهد بتولي مسؤولية الجنوب.

"ليس انقلابا فقط"

في سلسلة تغريدات، الجمعة، انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني هذه الخطوة باعتبارها "ليست فقط انقلابا على الحكومة الشرعية، ولكن أيضا تهديدا للنسيج الاجتماعي وضربة ضد المشروع الوطني".

تمتد الصراعات الداخلية في اليمن على عمق قرون على الأقل، ويوجد في الشمال والجنوب اختلافات طائفية وسياسية ممثلة في الدولة المعاصرة.

تم توحيد البلاد فقط في عام 1990 بعد سلسلة من النزاعات الدموية بسبب تضارب المصالح الجيوسياسية.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

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