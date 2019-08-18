البث الحي
سياسة|مصر

مصر: مقتل فتاة في سيناء بـ"رصاص عشوائي"

18/8/2019

قالت مصادر قبلية في سيناء المصرية لـ"الجزيرة مباشر" إن فتاة لقيت مصرعها نتيجة إصابتها برصاص طائش في مدينة العريش.

التفاصيل:
  • المصادر قالت إن الفتاة رغد محمد جمعة، ٢٤ عاما، قتلت برصاص طائش أثناء عودتها إلى منزلها برفقة والدتها بجوار المعهد الأزهري في المدينة.
  • مقتل رغد أشعل موجة من الغضب وسط أهالي سيناء، ودعا ناشطون من سيناء إلى تفعيل وسم #أوقفوا_الرصاص_الطائش.
  • المصادر أوضحت أن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع واحد التي يصاب فيها أحد الأشخاص نتيجة للرصاص "العشوائي" أو "الطائش" كما يطلق عليه أهالي المدينة.
  • الحالة الأولى كانت إصابة الطفل موسى أبو جرير، 10 سنوات، ثم إصابة المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان والذي نقل إلى مستشفى في الجيزة لعلاج إصابته.
  • الناشط السيناوي فيصل أبو هاشم قال على مواقع التواصل إن "الرصاص الطائش يمثل استهتار بأرواح أبناء سيناء".

  • أبو هاشم طالب المسؤولين عن سيناء ونوابها في البرلمان المصري بتقديم طلبات إحاطة واستجواب وزير الدفاع بشأن الرصاص الطائش الذي قال إنه أصبح "سياسة ممنهجة لقتل أبناء سيناء على إيدي الجيش والشرطة".
  • الناشط السيناوي طالب بالتحقيق في حوادث الرصاص العشوائي، التي تحولت إلى ظاهرة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
  • أبو هاشم هدد بتنفيذ إضراب شامل من جانب أهالي سيناء، ما لم يتم محاسبة أي مسؤول عن حوادث إطلاق الرصاص العشوائي.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما