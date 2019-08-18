مصر: مقتل فتاة في سيناء بـ"رصاص عشوائي"

قالت مصادر قبلية في سيناء المصرية لـ"الجزيرة مباشر" إن فتاة لقيت مصرعها نتيجة إصابتها برصاص طائش في مدينة العريش.

التفاصيل:

المصادر قالت إن الفتاة رغد محمد جمعة، ٢٤ عاما، قتلت برصاص طائش أثناء عودتها إلى منزلها برفقة والدتها بجوار المعهد الأزهري في المدينة.

مقتل رغد أشعل موجة من الغضب وسط أهالي سيناء، ودعا ناشطون من سيناء إلى تفعيل وسم #أوقفوا_الرصاص_الطائش.

المصادر أوضحت أن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع واحد التي يصاب فيها أحد الأشخاص نتيجة للرصاص "العشوائي" أو "الطائش" كما يطلق عليه أهالي المدينة.

الحالة الأولى كانت إصابة الطفل موسى أبو جرير، 10 سنوات، ثم إصابة المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان والذي نقل إلى مستشفى في الجيزة لعلاج إصابته.

الناشط السيناوي فيصل أبو هاشم قال على مواقع التواصل إن "الرصاص الطائش يمثل استهتار بأرواح أبناء سيناء".