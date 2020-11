لماذا يتجنب ترمب انتقاد الجماعات اليمينية المتطرفة؟

ألقت شرطة مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية القبض على 13 شخصا، عندما نظمت جماعة يمينية مسيرة إلى وسط المدينة، واشتباك مناهضون للفاشية مع الشرطة التي حاولت الفصل بين الجانبين.

التفاصيل:

ترمب والجماعات اليمينية

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job!

عمدة بورتلاند يرد على ترمب

In light of the recent mass shootings around the country, we prepared for the worst.

I am relieved that no lives were lost. Weapons were seized quickly. @PortlandPolice did an extraordinary job keeping the peace, protecting life, & responding to violence.

We are very grateful.

— Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) August 18, 2019