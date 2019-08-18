لماذا يتجنب ترمب انتقاد الجماعات اليمينية المتطرفة؟

ألقت شرطة مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية القبض على 13 شخصا، عندما نظمت جماعة يمينية مسيرة إلى وسط المدينة، واشتباك مناهضون للفاشية مع الشرطة التي حاولت الفصل بين الجانبين.

التفاصيل:

قوبلت المسيرة التي شارك فيها المئات من أنصار منظمة "براود بويز" اليمينية، السبت، بعدد من خصومهم في حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية، واندلعت اشتباكات متفرقة بين الجانبين، وبين مناهضي الفاشية والشرطة.

أفادت الشرطة بأن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بإصابات طفيفة، ونُقل شخص واحد إلى المستشفى.

شرطة المدينة قالت إنها صادرت أسلحة من بينها بخاخات كيماوية ودروع وقضبان معدنية وخشبية وسكاكين ومسدس صوت من المحتجين.

قائدة شرطة بورتلاند، دانييل أوتلو، قدرت عدد المشاركين بنحو 1200 محتج في شوارع وسط المدينة عندما بلغت المظاهرات ذروتها.

التهم التي سيواجهها المحتجزون ستشمل السلوك غير المنضبط والتدخل في عمل الشرطة ومقاومة الاعتقال والاستخدام غير المشروع للأسلحة" بحسب أوتلو.

على الرغم من بعض المشادات المتفرقة، ظلت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير.

شهدت بورتلاند عددًا كبيرا من الاشتباكات بين مجموعات (أنتيفا) والمجموعات اليمينية المتطرفة في السنوات الأخيرة.

ترمب والجماعات اليمينية

قبل ساعات من مظاهرات السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر إن هناك "اهتماما كبيرا" بتصنيف حركة (أنتيفا) منظمة إرهابية.

ترمب أضاف "الوضع في بورتلاند يُراقب عن كثب. نأمل أن يؤدي رئيس البلدية عمله كما ينبغي".

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2019

لم يحذر ترمب ولم ينتقد المجموعة اليمينية المتطرفة المثيرة للجدل التي تنظم المظاهرة التي كان يخطط لها، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام.

انتقد ترمب مرارا حركة (أنتيفا) وهدد بإدراج الرابطة ضمن المنظمات الإرهابية.

عمدة بورتلاند يرد على ترمب

عمدة بورتلاند "تيد ويلار" قال في تغريدة إنه لا يشغل نفسه بالتغريدات الصادرة عن واشنطن وأشاد بتعامل سلطات إنفاذ القانون مع الموقف.

العمدة صرح لصحيفة أوريغون أنه يعتقد أن أعضاء من اليمين المتطرف يأتون إلى بورتلاند على أمل إشعال العنف لأنهم مدركين تماما أنها موطن لمجموعات مناهضة للفاشية.