كنائس أمريكية تدرب روادها على السلاح تحسبا لحوادث إطلاق النار

غمر دخان ناتج عن إطلاق النار مدخل إحدى كنائس ولاية تكساس صباح أحد أيام الأحد، بينما كان بعض الرجال يركضون باتجاه صوت إطلاق النار وهم يحملون مسدسات صوت.

توقف الرجال في نهاية ممر طويل، بينما استرق أحدهم النظر إلى بهو الكنيسة حيث كان "الرجل الشرير" يمسك ببندقية نصف آلية (إيه آر-15) قبل أن يصوب ويطلق النار.

كان هذا المشهد جزءًا من محاكاة لحادث إطلاق نار في الكنيسة ضمن صناعة متخصصة تقوم على تدريب المدنيين لحماية كنائسهم باستخدام تقنيات ومعدات تملكها وكالات تطبيق القانون.

تدريبات داخل الكنائس

هذه التدريبات تأتي بعد حادثي إطلاق نار، وقعا هذا الشهر وأسفرا عن مقتل أكثر من 30 شخصًا في مدينة إل باسو بولاية تكساس ومدينة دايتون في ولاية أوهايو.

لم تكن دور العبادة بمنأى عن حوادث من هذا النوع خلال السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث وقع هجوم بالرصاص على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية عام 2017، قُتل فيه 25 شخصًا.

القلق من تكرار الهجمات بإطلاق النار دفع بعض الكنائس إلى تسليح روادها وتدريبهم على إطلاق النار.

رغم أن بعض خبراء الأمن لا يدعمون هذا النهج فإن الأمر اكتسب زخمًا، وخصوصًا في التجمعات التي يكون فيها الترحيب بالغرباء جزءًا من الممارسة الدينية

أفراد من الشرطة يصلون إلى موقع إطلاق النار عند متجر وول مارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية (رويترز)

شركة ريغال

ديفيد ريغال، وهو ضابط شرطة سابق تقوم شركته حاليًا بتدريب رواد الكنيسة على التطوع كحراس أمن، قال: منذ عشر سنوات لم يكن هذا العمل منتشرًا.

ريغال (46 عامًا) أضاف أن فكرة إنشاء هذه الشركة راودته هو وزميله بعد إطلاق النار الجماعي في مدرسة ابتدائية بولاية كونيتيكت عام 2012، فبدؤوا في تدريب أولياء أمور الطلاب على استخدام الأسلحة النارية.

بعدها حصل ريغال على تصريح من ولاية تكساس لتدريب حراس الأمن، ثم انتقلوا إلى الكنائس.

ريغال أوضح أن شركته تدمج التعاليم المسيحية في دوراتها وأن أكثر من 90 شخصًا في 18 كنيسة أتموا 70 ساعة من التدريب الأولي وأصبحوا حراسًا مرخصين من السلطات من خلال برامج التدريب التي تعدها الشركة.

هؤلاء الحراس أصبحوا يعملون الآن في شركة ريغال، لكنهم يتطوعون لتأمين كنائسهم، التي تدفع للشركة نظير هذا التأمين.

تأمين وتعاقدات

القس دوغ ووكر، قال إن قضية الأمن لم تكن في صدارة اهتماماته عندما قام بتأسيس أخوية كنيسة باركس في مدينة فورت وورث بولاية تكساس عام 1993.

لكن ووكر قال إن تفكيره تغير بعد ست سنوات بعد أن قتل مسلح سبعة أشخاص قبل أن ينتحر في كنيسة أخرى في تكساس.

ووكر (51 عامًا) أوضح أن كنيسته تشهد حاليا حضور نحو ثلاثة آلاف من المصلين في يوم الأحد، ما دفعه إلى زيادة تأمينها، حيث يحمل عناصر من الشرطة السلاح خلال الفعاليات التي تنظمها الكنيسة.

أيضًا تعاقدت الكنيسة مع شركة ريغال لتدريب المتطوعين على الإسعافات الأولية وتقييم التهديدات وتكتيكات منع التصعيد، وذلك باستخدام السلاح والمهارات التكتيكية.

مظاهرة بالسلاح في ولاية أوهايو الأمريكية (رويترز)

ضد تسليح المصلين

غير أن خبراء الأمن لا يتفقون مع هذا النهج، إذ قال براد أورسيني، الذي عمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي لنحو ثلاثة عقود، إنه لا ينصح بتسليح المصلين، واصفًا حمل سلاح ناري بأنه "مسؤولية هائلة".

أورسيني: مسألة أن لديك القدرة على الحصول على تصريح لحمل السلاح لا يجعلك خبيرًا أمنيًا.

أورسيني: كونك تملك سلاحًا ناريًا لا يعني بالضرورة أنك ينبغي أن تحمله في الكنيسة في عطلة نهاية الأسبوع.

تختلف قوانين حمل الأسلحة النارية في دور العبادة من ولاية أمريكية إلى أخرى.

دور "غير مريح"