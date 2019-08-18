قتلى وجرحى بالعشرات في هجوم استهدف حفل زفاف في أفغانستان

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، كما لم يصدر أي تعليق عن الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الذي ينفذ هجمات في أفغانستان.
صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، كتب في تغريدة أنه "يشعر بالحزن العميق جراء نبأ الهجوم الانتحاري" في حين دان الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله "بشدة الهجوم البغيض وغير الإنساني".
حفلات الزفاف الأفغانية تتميز بضخامتها إذ غالبًا ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحيانًا كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.
وقع التفجير، وهو الأكثر دموية في المدينة حتى الآن هذا العام، على طريق دار الأمان، حيث تضاء الشوارع حاليًا خلال الليل بالأضواء الملونة استعدادًا للاحتفال بالذكرى المئة لاستقلال أفغانستان.
مشاهد موجعة
الصور أظهرت جثثًا متناثرة في قاعة الزفاف وقال المسؤولون إن المهاجم استهدف منطقة استقبال الرجال.
قناة (تولونيوز) الإخبارية المحلية، بثت صورة لأقارب يحفرون مقابر لأربعة عشر شخصًا من أفراد عائلة واحدة قتلوا جراء التفجير.
قال محمد فرهج الذي كان حاضرًا في حفل الزفاف، أشار إلى أن انتشال الجثث من القاعة كان مستمرًا بعد ساعتين على التفجير.
يأتي الهجوم الذي وقع مساء السبت في غرب كابل بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأمريكية في أفغانستان.
أيضًا جاء بعد هجوم على مسجد في باكستان يوم الجمعة أدى إلى مقتل شقيق زعيم طالبان هيبة الله أخونزادة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 20.
كان البيت الأبيض، أعلن الجمعة عن إحراز تقدم في التحضيرات للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان في أفغانستان، مشيرًا إلى أن المباحثات بين الرئيس دونالد ترمب وكبار مستشاريه حول الاتفاق تجري "بشكل جيد جدًا".