قتلى وجرحى بالعشرات في هجوم استهدف حفل زفاف في أفغانستان

قتل 63 شخصا وأصيب 182 في هجوم استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابل، ونفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في قاعة زفاف بغرب كابل.

نساء وأطفال من بين القتلى

السلطات الأفغانية أعلنت، اليوم الأحد، مقتل 63 شخصًا وجرح 182 آخرين -بينهم نساء وأطفال- في الهجوم الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابل.

وزارة الداخلية قالت إن انتحاريا استهدف حفل زفاف في كابل مساء السبت ما أسفر عن مقتل 63 وإصابة 182 آخرين.

المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: نساء وأطفال كانوا ضمن الضحايا.

في حين نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في قاعة زفاف، وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، نفى تورط الجماعة في التفجير عبر تطبيق التراسل الفوري (واتساب)، كما دان هذا العمل.

مقتل وإصابة العشرات في انفجار بحفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم الوزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار وقع في الحي السادس بكابول.#افغانستان#كابول pic.twitter.com/f6O6ofQqq9 — NoorAli (@NoorAli_bek) August 17, 2019

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، كما لم يصدر أي تعليق عن الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الذي ينفذ هجمات في أفغانستان.

صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، كتب في تغريدة أنه "يشعر بالحزن العميق جراء نبأ الهجوم الانتحاري" في حين دان الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله "بشدة الهجوم البغيض وغير الإنساني".

حفلات الزفاف الأفغانية تتميز بضخامتها إذ غالبًا ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحيانًا كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

وقع التفجير، وهو الأكثر دموية في المدينة حتى الآن هذا العام، على طريق دار الأمان، حيث تضاء الشوارع حاليًا خلال الليل بالأضواء الملونة استعدادًا للاحتفال بالذكرى المئة لاستقلال أفغانستان.

آثار التفجير على حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابل-18 أغسطس

مشاهد موجعة

الصور أظهرت جثثًا متناثرة في قاعة الزفاف وقال المسؤولون إن المهاجم استهدف منطقة استقبال الرجال.

قناة (تولونيوز) الإخبارية المحلية، بثت صورة لأقارب يحفرون مقابر لأربعة عشر شخصًا من أفراد عائلة واحدة قتلوا جراء التفجير.

قال محمد فرهج الذي كان حاضرًا في حفل الزفاف، أشار إلى أن انتشال الجثث من القاعة كان مستمرًا بعد ساعتين على التفجير.

يأتي الهجوم الذي وقع مساء السبت في غرب كابل بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأمريكية في أفغانستان.

أيضًا جاء بعد هجوم على مسجد في باكستان يوم الجمعة أدى إلى مقتل شقيق زعيم طالبان هيبة الله أخونزادة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 20.

كان البيت الأبيض، أعلن الجمعة عن إحراز تقدم في التحضيرات للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان في أفغانستان، مشيرًا إلى أن المباحثات بين الرئيس دونالد ترمب وكبار مستشاريه حول الاتفاق تجري "بشكل جيد جدًا".

تفجير كابل أدى لمقتل 63 شخصا وإصابة العشرات