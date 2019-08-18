فرقاء السودان.. ماذا قالوا بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية؟

طوى السودانيون حقبة ثلاثين عاما من عمرهم قضوها تحت حكم نظام عمر البشير، وذلك بعد توقيع الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي قادة الحراك الجماهيري.

مرحلة جديدة

في حفل أقيم بقاعة الصداقة- وهي قاعة تاريخية قامت ببنائها الصين في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، أقيمت مراسم التوقيع على الحدث الأبرز في تاريخ السودان، بحضور رؤساء أفارقة ووفود من دول عربية وأممية.

فيما يلي تصريحات خاصة لـ "موقع الجزيرة مباشر" من بعض الحضور من المجلس العسكري وقوى سودانية وشخصيات وطنية شاركت في المناسبة:

الفريق ياسر العطا عضو اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي: لسنا أعداء لقطر

لسنا على عداء مع دولة قطر. وإيقاف قناة الجزيرة تم بسبب حدوث إشكالات مهنية.

إيقاف الجزيرة ليس تأسيسًا على علاقة متوترة مع دولة قطر مطلقًا.

بعد انتفاء الاشكالات المهنية تم إعادة فتح مكاتبها بالخرطوم.

قناة الجزيرة لا تمثل دولة قطر وهي ليست وزارة الخارجية القطرية ولا قيادتها، ونحن لا نتعامل مع دولة قطر الشقيقة بنوع من العداء.

أرسلنا الدعوة لكل وزراء الخارجية في الخليج بما في ذلك دولة قطر.

لا أعلم الأسباب التي أدت لاعتذار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المشاركة في حفل التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية.

وجهنا الدعوة لرؤساء دول الجوار بصورة عامة ولوزراء الخارجية في دول الخليج.

المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي ورئيس اللجنة السياسية الفريق شمس الدين كباشي: حدث تاريخي

التوقيع على الوثيقة الدستورية بمثابة يوم تاريخي نحتفل فيه بإنجاز ثورة شبابية.

من حق الشعب السوداني أن يكون سعيدًا بمراسم التوقيع على الوثيقة النهائية التي تمهد للتأسيس لمرحلة انتقالية وصولًا لمرحلة ديمقراطية مستدامة وفق الانتخابات.

حول ترشيحات المجلس العسكري للسيادي قال: سيتم اختيار خمسة من أصل الأعضاء السبعة بالمجلس العسكري كأعضاء للسيادي وسيتم اختيار جمال عمر وزيرًا للدفاع وشخص آخر لموقع رفيع بالقوات المسلحة.

المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي

رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري اللواء إبراهيم جابر: خطة اقتصادية

سنعمل على وضع خطة اقتصادية في المرحلة الانتقالية.

تلك الخطة تعمل على تقنين عمل صرفات النقود وحصرها في خمسة صرفات فقط، وإيقاف المتاجرة بالعملة الاجنبية في الأسواق العامة، وعدم السماح بترخيص أي صرفات نقود في الفترة القادمة.

زعيم حزب الأمة القومي "الصادق المهدي": يوم عظيم

التوقيع على الوثيقة الدستورية يوم عظيم لعبور السودان نحو الحكم المدني والديمقراطي الذي يحقق الاستقرار والتنمية والسلام.

يوم تاريخي ومفصلي في تاريخ السودان، سنجتهد للعبور بالسودان نحو الحكم المدني الديمقراطي.

زعيم المعارضة السودانية وآخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، الصادق المهدي

رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل المكلف "جعفر الميرغني": حدث كبير

الكثير من العمل ينتظر الحكومة المقبلة في الفترة الانتقالية من أجل استقرار السودان.

نتطلع لمشاركة الجميع في الاتفاق. الحزب الاتحادي الأصل سيدعم الحكومة الانتقالية رغم عدم مشاركتهم فيها.

لن نعارض الاتفاق الدستوري، وهناك اتصالات مع الحركات المسلحة من أجل تحقيق السلام.

أمّا قوى الحرية والتغيير –الطرف الثاني في المعادلة السودانية الجارية حاليا- فقد ركز المتحدثون، على أن الفترة الانتقالية ستشهد خروج العسكر من المشهد السياسي، بحسب رأيهم.. وفيما يلي ما أدلوا به للجزيرة مباشر:

المتحدث باسم تجمع المهنيين "أمجد فريد": العسكر سيخرجون من المشهد السياسي

ما حدث هو اتفاق على إطار قانوني ووثيقة دستورية ينبغي أن تحكم البلاد في الفترة الانتقالية، وهذه الوثيقة تحدد مستويات السلطة والسلطات.

المؤسسة العسكرية واحدة من مؤسسات الدولة وهي خاضعة للوثيقة الدستورية كما بقية القوى السياسية والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

بعد الفترة الانتقالية ستخرج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي تمامًا.

سيكون الانتقال السلمي هو المسيطر على المشهد، إذا صفيت النوايا واستمر النضال بالطرق السلمية من أجل تحقيق مضامين هذه الوثيقة يمكن أن تمر الفترة الانتقالية بسلام وتنجح في تحقيق أهدافها.

القيادي بقوى الحرية والتغيير "ساطع الحاج":انتهى عهد المحاور الخارجية

ضعف التمثيل العربي في مراسم التوقيع على الوثيقة خاصة من دول الخليج مثل السعودية والامارات أمرًا ليس مهمًا.

سياسات السودان الخارجية في الفترة القادمة ستقوم على المصالح.

حول الموقف من دولة قطر، قال: لن أتحدث عن قطر بالسلب أو الإيجاب ولن نعادي أي دولة أو محور في الفترة الانتقالية والحكومة الجديدة ستقوم بخلق سياسة خارجية تراعي مصلحة السودان.

القيادي بقوى الحرية والتغيير "محمد ضياء الدين": ضيوف الخارج