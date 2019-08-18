سيناء: دعوة لإضراب عام احتجاجا على القتل العشوائي للمدنيين

قالت مصادر قبلية لـ"الجزيرة مباشر" إن الفتاة رغد محمد جمعة السلايمة، 24 عاما، قتلت، السبت، برصاص أحد أكمنة الجيش المصري في مدينة العريش شمالي سيناء، خلال سيرها برفقة والدتها.

التفاصيل:

إثر مقتلها استشرت موجة من الغضب وسط أهالي سيناء نتيجة تكرار حوادث القتل العشوائي برصاص الجيش والشرطة، حسب الأهالي.

دعا ناشطون من سيناء إلى التغريد على وسم #اوقفوا_ الرصاص_العشوائي للفت الانتباه لهذه الظاهرة التي تحصد أرواح المدنيين "بكل استهتار وبلا خوف من المساءلة" وفقا للناشطين، بينما دعا آخرون إلى فتح دواوين عائلات العريش للاجتماع و بحث موقف موحد تجاه هذه الحالة.

أكدت مصادر قبلية للجزيرة مباشر أن هذه هي الحالة الثالثة خلال أسبوع واحد حيث أصيب الطفل موسى أبو جرير، 10 سنوات برصاصة طائشة في الصدر تسببت له في شلل تام، وبعده بيومين أصيب المهندس الشاب عبد الرحمن إبراهيم شعبان، في العقد الثالث من عمره، برصاصة في الصدر من أحد أكمنة الجيش، وقد سبقته بأسابيع الدكتورة الشابة أمنية الطنجير التي أصيبت برصاصة في الظهر على شاطئ الريسة بالعريش.

دعوة لإضراب عام

دعا أحد الناشطين وهو فيصل أبو هاشم ويعمل موظفا في العلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء، إلى إضراب عام في سيناء في حالة عدم توقف القتل العشوائي للمدنيين برصاص الشرطة.

دعوة أبو هاشم جاءت عبر بث مباشر على حسابه بموقع فيسبوك ولاقت تفاعلا كبيرا من سكان سيناء.

أبو هاشم وصف القتل العشوائي بالرصاص الطائش بأنه ليس ظاهرة وإنما سياسة ممنهجة، مشيرا إلى أن أبناء سيناء "يقتلون برصاص الجيش والشرطة وليس رصاص الإرهابيين".

الناشط طالب بالتحقيق في كافة حوادث القتل ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ومعرفة مصدر الرصاصة الطائشة ومن هو الضابط أو العسكري الذي أطلقها، وتابع أن "ما يدفع للاستهتار بالدماء هو عدم محاسبة أي عسكري أو ضابط أو أمين شرطة".

أبو هاشم طالب نواب سيناء بتقديم استجواب لوزير الدفاع في البرلمان ومساءلة رئيس الجمهورية عن سبب قتل أهالي سيناء، وطالبهم بالاعتصام والإضراب عن الطعام بمجلس النواب أو إعلان الاستقالة.