بعد تهديد نتنياهو.. الجهاد الإسلامي: غزة ستكون جحيما للإسرائيليين

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن غزة ستكون جحيما للإسرائيليين إذا ما واصل الاحتلال اعتداءاته عليها وإن لدى المقاومة مخزون قوة كبير ومقاومة صلبة.

التفاصيل:

داود شهاب، مدير مكتب الإعلام في الجهاد الإسلامي، قال (الأحد) إن المقاومة سترد على أي عدوان إسرائيلي بكل قوة وإصرار، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للحصار الذي يجب أن ينتهي.

شهاب: من حق الشعب الفلسطيني أن يواصل مقاومته ضد الإرهاب الإسرائيلي، مؤكدا أن شعبنا "يرفض أن يكون أداة في الانتخابات الإسرائيلية الداخلية".

شهاب: الاحتلال يشن حربا معلنة على شعبنا، ولا يمكن لغزة أن ترفع الراية البيضاء ولدينا القدرة على الرد.

شهاب: "لا تحلموا أبدا بكسر غزة فهي قادرة على الصمود والتصدي"، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن إجرامها واعتداءاتها.

نتنياهو يهدد