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سياسة

بعد تهديد نتنياهو.. الجهاد الإسلامي: غزة ستكون جحيما للإسرائيليين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
18/8/2019

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن غزة ستكون جحيما للإسرائيليين إذا ما واصل الاحتلال اعتداءاته عليها وإن لدى المقاومة مخزون قوة كبير ومقاومة صلبة.

التفاصيل:
  • داود شهاب، مدير مكتب الإعلام في الجهاد الإسلامي، قال (الأحد) إن المقاومة سترد على أي عدوان إسرائيلي بكل قوة وإصرار، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للحصار الذي يجب أن ينتهي.
  • شهاب: من حق الشعب الفلسطيني أن يواصل مقاومته ضد الإرهاب الإسرائيلي، مؤكدا أن شعبنا "يرفض أن يكون أداة في الانتخابات الإسرائيلية الداخلية".
  • شهاب: الاحتلال يشن حربا معلنة على شعبنا، ولا يمكن لغزة أن ترفع الراية البيضاء ولدينا القدرة على الرد.
  • شهاب: "لا تحلموا أبدا بكسر غزة فهي قادرة على الصمود والتصدي"، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن إجرامها واعتداءاتها.
نتنياهو يهدد
  • هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.
  • وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن نتنياهو قوله "سنبدأ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا لزم الأمر، بغض النظر عن إجراء الانتخابات".
  • نتنياهو: "لقد سمعت تصريحات أنني أتجنب القيام بعمل عسكري واسع في غزة بسبب اعتبارات الانتخابات، هذا غير صحيح، أي شخص يعرفني يعرف اعتباراتي".
المصدر : الجزيرة مباشر
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